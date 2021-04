Preocupa a consumidores faltante de mercadería y precios elevados

Compartir

Linkedin Print

Son reiteradas las quejas que llegan al Grupo de Medios TVO de vecinos de diferentes sectores que denuncian el faltante de mercadería en supermercados, sobre todo la esencial como aceite, yerba y leche, lo que además lleva a que se dé otra situación y es la suma exorbitante que piden quienes sí cuentan con tales productos.

“Los precios están una locura, noto muchos aumentos en la leche, se consigue pero sale más cara que la nafta, la última vez que compré pague 102 pesos por el litro en un kiosco donde los políticos quieren que salgamos a comprar así no vamos lejos, ellos dicen que compremos en los barrios pero es imposible, tenemos que salir sí o sí a buscar precios”, dijo una vecina del barrio Mariano Moreno que hacía fila en las afueras de un supermercado ubicado sobre la calle España.

Asimismo, aseguró que otros productos con similares precios elevados son “el aceite, la yerba, todos productos esenciales, las cosas de limpieza también, en realidad todo está caro y la plata directamente no alcanza, podes trabajar el doble, pero todo sigue subiendo y los sueldos son bajos”.

“Es deprimente ir al supermercado y no encontrar nada, no tienen aceite, no hay arroz, no hay variedad de precios ni nada de lo que se debe cumplir, es increíble que cadenas importantes no cuenten con aceite de girasol, algunos solo tienen mezcla, pero no suele ser lo que se usa para cocinar”, opinó otra vecina y aseguró que “lo mismo pasa con la leche, casi 100 pesos el litro, es imposible para los que tenemos hijos chicos que consumen esto todos los días”.

“Los productos aumentan bastante, el aceite subió muchísimo de precio, la yerba lo mismo, se consigue variedad, pero hay que buscar precios, el valor depende de la marca y si hay buenos precios yo por ejemplo ya compro para el mes, lo que consigo a buen precio directamente compro más”, expuso otra vecina.

“Lo que más se consume en una casa de familia es aceite y leche, pero no hay en todos los supermercados y los que sí tienen te cobran carísimo, un litro de aceite está casi 300 pesos y el litro de leche supera los 80 pesos, si hay oferta capaz que encontras a $65 el litro, pero es muy difícil, no queda otra que recorrer, la mayoría hacemos eso, recorremos supermercados buscando precios”, aseguró otro poblador.

“Sería bueno que Defensa al Consumidor vea este tema, la leche forma parte de la canasta básica y no puede estar tan cara, es una locura, por ahí vamos variando y compramos en polvo, después en sachet, pero eso implica ir todas las semanas al supermercado. Me acuerdo que antes las compras se hacían en un solo día y de un solo lugar, hoy podes recorrer hasta tres supermercados para comprar lo básico, es lamentable”, se quejó otro formoseño.

Compartir

Linkedin Print