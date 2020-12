Preocupa a la Dirección de Bromatología el relajamiento de medidas sanitarias en bares, restaurantes y boutiques

Compartir

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el último fin de semana han realizado infracciones a gran cantidad de comercios de la zona céntrica por no cumplir con el protocolo sanitario vigente ante la pandemia de coronavirus. Aseveró en ese sentido que estas faltas como no mantener el distanciamiento o la aglomeración de personas también se puede observar en boutiques de la ciudad por lo que piden mayor responsabilidad.

“El fin de semana se totalizó una cantidad bastante importante de comercios que realizaban la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, así como también bares y restaurantes fueron controlados y 7 de ellos recibieron una multa”, explicó Tarantini y dijo que todos estos comercios están ubicados en el microcentro de la ciudad.

De la misma forma aseguró que “se labraron las actas de infracción correspondientes, en otros casos se intimó al cumplimiento del protocolo en aquellas situaciones donde existían personas paradas alrededor de las mesas, en esos casos los encargados, los propietarios o el personal mismo le solicitó a esas personas que se retirasen del lugar y se intimó a que brinden el servicio con un mejor control respecto a este tema”.

Respecto a si nota que hay un mayor relajamiento en el cumplimiento de las medidas, explicó que “nosotros vemos que no solamente en bares y restaurantes pasa esto sino que también en boutiques donde todavía se encuentra vigente el protocolo de atención al comercio minorista, en todos los aspectos venimos realizando intimaciones y cuando es muy grotesca la falta se labra el acta de infracción, se procede a la clausura o a la intimación, por suerte notamos que ante el control la gente tiene más cuidado sobre todo el comerciante que es quien se ve perjudicado y la clausura viene de la parte de Bromatología, por otro lado en cuanto a la gente que concurre a estos lugares en este caso sería la Policía quien realizaría los sumarios preventivos y que corresponden”.

De la misma forma aclaró que similares intervenciones que realiza la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. “Cuando nosotros vamos a un local y vemos que hay personal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor directamente dejamos en manos de ellos el espacio, también coincidimos en algunos supermercados y la Subsecretaría una vez que estamos nosotros nos da el espacio para después realizar su trabajo, no se hace de manera conjunta pero sí articulada, en algunos casos tenemos notas de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor donde realizaron una infracción por no tener habilitación comercial por ejemplo y nos remitieron esas actuaciones”.

Asimismo, Tarantini aseguró que tienen preocupación por la aglomeración en fiestas clandestinas en domicilios particulares o casas quintas que se puedan dar en la Nochebuena, “tenemos preocupación por eso, si bien antes nos preocupaba el tema de las fiestas clandestinas no era en este contexto, la preocupación era el consumo de bebidas alcohólicas que no es menos importante, la presencia de menores, pero no había esta pandemia que atravesamos ahora y por ello nosotros tuvimos que incorporar más inspectores para evitar que se realicen este tipo de eventos teniendo en cuenta que los días previos a las fiestas ya arrancan con las previas, las despedidas de año, remarcando siempre que la Dirección de Bromatología interviene cuando hay comercialización de estos eventos, cuando una persona lucra con este tipo de eventos, es ahí donde se viene la sanción por parte de Bromatología. Nosotros también podríamos llegar a tomar intervención si algún vecino en este tipo de eventos familiares denuncia por ruidos molestos, nosotros nos apersonamos y realizamos la medición de los decibeles que produce la música o el conjunto de personas”, explicó sobre el trabajo que realizan.

Para finalizar se refirió a si ya tienen establecido algún horario en el que ciertas arterias de la zona céntrica estarán cerradas al tránsito, convirtiéndose así en peatonales para permitirle a la gente realizar tranquila sus compras, algo que se hace cada año en estas fechas. “Estamos esperando la confirmación del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 para eso”, culminó.

