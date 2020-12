Preocupa a Olivera la falta de capacidad para consensuar una canasta navideña

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera le pidió al Gobierno provincial que deje de lado su “mirada sesgada de la realidad” y dialogue con todos los empresarios y comerciantes del medio para “armar una propuesta accesible y de calidad a los formoseños que estamos terminando uno de los años más duros de nuestra historia”.

“A tres días del pago de sueldo y aguinaldo, y a una semana de la Navidad, no se le puede garantizar una canasta navideña al formoseño; esto ocurre porque los funcionarios provinciales encargados mantienen una pésima relación con el sector privado, pero también porque vuelve a aparecer la improvisación oficial”, contextualizó el legislador de la oposición que en los últimos días se reunió con comerciantes y visitó varios locales comerciales de la ciudad.

“Es muy importante que el Gobierno asuma el valor que tiene para la economía global el diálogo con los supermercadistas locales, quienes representan a más del 60 por ciento del mercado mayorista y tributan acá; es una cuestión de sentido común, no tiene sentido este enfrentamiento”, advirtió.

“Oficialmente se informó de alguna reunión, donde participaron dirigentes que no tienen representaciones en el rubro supermercadista, salvo el caso de uno cuyo hijo es el único asociado a la organización que preside su padre”, detalló Olivera.

“También es importante ponerse de acuerdo en una mesa de diálogo, que incluya a empresarios y comerciantes representativos, y que para ello organice una agenda con el suficiente tiempo para discutir y armar una propuesta seria y posible para la mayor parte de los sectores involucrados”, consideró el edil.

“Hoy, el Gobierno con su incapacidad para dialogar, tratando de imponer condiciones, lo que logra es que con los precios de una multinacional ponga en aprietos a comerciantes de barrio y del interior”, acusó.

“A pocos días de las fiestas, los autoservicios de barrio, familiares y del interior se ven obligados a competir con cadenas yanquis o francesas; los pequeños comercios formoseños corren con desventaja comercial y económica, no tienen el stock ni la variedad de las grandes cadenas como Chango Más o Carrefour que, además, logran mejores precios por los volúmenes de compra que realizan directamente a las fábricas”, dijo.

“Le pedimos al formoseño, a los vecinos, que recorran los locales comerciales, que busquen precios ante este estado de cosas”, expresó Olivera.

Compartir

Linkedin Print