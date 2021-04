Preocupación de comerciantes por las bajas ventas y movimiento de clientes

Compartir

Linkedin Print

Desde el anuncio de que Formosa se adhería al último DNU presidencial que restringe aún más el horario de atención comercial, que es solo hasta las 19 horas, comerciantes formoseños se encuentran con un escenario complicado debido a la baja circulación de clientes, lo que aseguraron, se agravó aún más, desde que empezó a regir la circulación por terminación de patente.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con comerciantes de la zona céntrica, quienes explicaron la situación que atraviesan con un panorama cada vez más complicado.

“Este nuevo DNU nos corta un horario importante de trabajo ya que trabajábamos bien desde las 19 hasta las 22 o 23 horas, la gente está acostumbrada a ese horario, pero no nos queda otra que adecuarnos a las restricciones”, dijo el empleado de un local.

Asimismo señaló que “la gente está tratando de adecuarse, busca su tiempo y se viene más temprano, es como que nos ayuda en ese horario que puede circular”.

Aseveró además que con las nuevas restricciones, “se nota la baja en las ventas, el horario en el que empiezan la restricciones es el horario en el que se trabaja mejor, por costumbre de acá, ese horario acá es importante”.

Destacó también que “ahora empieza el fresquito y la gente sale a tomar su café un poco más tarde, no acostumbra a ese horario como tope a las 20 horas donde cada uno ya tiene que estar en su casa”.

Dijo que el tiempo que resta de la medida, que en primer momento sería hasta el 30 de abril, “tenemos que aguantar como sea, hay que quedarse, tomar los recaudos necesarios y ver cómo salimos adelante entre todos, ser conscientes de eso”.

Otra trabajadora de un local de firma nacional, explicó que “con el tema de las restricciones nos vemos complicados, ya con el horario de restricción estábamos tratando de retomar porque son dos horas menos de trabajo y a la noche es el horario en el que la gente sale más, ahora a todo eso se le sumó el tema de la circulación por patente, ahí nos fulminaron, no hay clientes en la calle, hace tres días no tenemos la misma venta y sabemos que esto se puede llegar a poner peor porque sabemos que pueden poner más restricciones, ahora no hay gente y la estamos pasando mal”.

“Nos dejan abrir pero no hay clientes, es lo mismo que una fase 1 porque no dejan salir a la gente”, aseveró.

Aseguró que en el horario de las 19 horas en adelante siempre hubo buen movimiento comercial, “justamente a partir de las 19 hasta las 21 teníamos gente hasta el último momento porque muchos salían de sus oficinas y venían, ahora que tenemos que cerrar a las 19 eso nos complica, salimos y los supermercados también están cerrados, todo está cerrado, son pocos los locales que siguen abiertos, se nos complicó la vida ya que además a la mañana ya tenemos que ver qué vamos a cenar porque a la tarde cierra todo temprano y no podemos hacer nada, ni comprar nada”.

“La gente se está acostumbrando, la siesta es costumbre, el formoseño se levanta tipo 18 horas y recién arranca a salir, la gente va a tener que acomodarse y hacernos el aguante, salir más temprano”, pidió.

“No estamos teniendo ventas, cuando se estaba acomodando la cosa pusieron la restricción de la patente y ahora no tenemos gente, no entra nadie al local”, aseveró.

Compartir

Linkedin Print