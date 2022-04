Preocupa creciente robo de motos en la ciudad; piden mayor seguridad

Compartir

Pese a que la Policía provincial implanta permanentes operativos de control y seguridad en diferentes puntos de la ciudad no logran evitar que sigan sucediendo los hechos de robo de motocicletas, los cuales van en aumento generando gran preocupación en los vecinos que piden mayor seguridad.

El Grupo de Medios TVO habló con personas que brindaron su opinión al respecto e insistieron que se trata de un delito que se volvió «común» y pareciera no tener freno.

«Creo que el robo de motocicletas es algo que nos excede a todos y pareciera que nada de lo que haga la Policía lo puede evitar. Todo el tiempo nos enteramos que le sucedió a algún vecino o familiar, o incluso nosotros mismos somos víctimas. Ya no tiene que ver con dejar en la calle el rodado, porque muchas veces los delincuentes ingresan a las casas rompiendo el portón o los candados y se llevan la moto, es una locura y ya no estamos seguros ni siquiera en nuestros hogares», comentó un hombre consultado por este flagelo.

A su vez otro confió: «a mi compañero le robaron la moto la semana pasada, en pleno centro; estaba en la vereda y por la cámara pudimos ver que el malviviente no tardó ni quince segundos. Lo peor de todo es que sabemos y somos conscientes de que no la va a recuperar más, eso da bronca e impotencia, porque cuesta tanto comprar».

«En las redes sociales todos los días vemos que usuarios piden colaboración para encontrar su moto, eso no es un secreto, pero lo que llama la atención es que estos robos sigan sucediendo en gran magnitud siendo que vemos a diario presencia policial. No entiendo si hay tantos policías dando vuelta cómo es posible que sigan robando de esta manera y ellos nunca ven nada, nunca encuentran nada. Es lamentable, pero los delincuentes hacen de las suyas con total impunidad, mientras que los laburantes tenemos que seguir trabajando para recuperar lo que se llevan», aseveró una mujer.

Y continuó: «Formosa desde hace tiempo dejó de ser una ciudad segura en todos los sentidos porque los delincuentes hacen de las suyas como si nada, ni siquiera en nuestras casas estamos tranquilos porque entran con total impunidad. En mi caso tengo rejas y perros en el patio, pero nunca puedo dormir tranquila porque cualquier ruido hace que quede alerta, eso no es vida. En mi barrio constantemente roban motos del frente de las casas».

Por otro lado, según señalaron, ni siquiera los candados en los rodados evitan su sustracción: «la mía me la robaron con candado y hasta ahora no la encuentran. Lo que más broca me da es acordarme de todo el sacrificio que tuve que hacer para comprarme mi medio de movilidad, y estos delincuentes la llevan y venden por unos pocos pesos», reconoció otra mujer y agregó: «consciente de la inseguridad le ponía candado, pero igual lo rompieron y se la llevaron».

Asimismo, también otros apuntaron al rol de la Policía que no logra bajar el número de este tipo de delitos. «Lamentablemente la Policía no hace nada, y si por casualidad la fuerza provincial logra recuperar algún rodado lo hace dos de diez. Los servicios están para otra cuestión, no para proteger a los ciudadanos. Es desagradable esto, pero es la realidad».

«Pienso que Formosa es chica, cada vez que roban una moto deberían hacer operativos como sucedió durante la cuarentena. La Policía tendría que empezar a usar el modo cerrojo con controles por todos lados, la gente reclama respuesta y eficacia de manera urgente», acotó otra persona.

Por último, si bien es cierto que con el paso del tiempo y el parque automotor en permanente crecimiento este tipo de delito fue cambiando y aumentando, es necesario decir que la realidad demuestra que los «operativos policiales» no son «suficientes» y que la ciudadanía exige respuestas, mayor seguridad y que se trabaje fuertemente para hacer que las cifras de robos comiencen a descender.

