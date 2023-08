Preocupa el costo de insumos a odontólogos, situación que hace que aranceles aumenten día a día

La presidente del Círculo de Odontólogos de Formosa, Silvia Naser en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del costo de insumos y el desabastecimiento de éstos. Afirmó que preocupa esta situación que hace que los aranceles deban aumentar día a día.

Naser comenzó diciendo: «el tema de la falta y costo de algunos insumos odontológicos, lamentablemente es una realidad, la mayoría de los que usa en su consultorio el profesional son importados y están teniendo un costo elevadísimo en el costo de los mismos, esto hace que diariamente aumente el precio de los mismos y esto es un problema grave porque los odontólogos no tienen aumento en los aranceles de las obras sociales».

«Hay que decir que las obras sociales hacen aumentos cada tres o cuatro meses y los insumos odontológicos aumentan diariamente o semanalmente a valores muy elevados», añadió.

«Mas del 90 por ciento de la población concurre a los consultorios odontológicos para hacerse atender con diferentes obras sociales», indicó.

«El Circulo Odontológico de Formosa es el que hace de nexo entre el profesional y la obra social, es decir que el odontólogo atiende con obras sociales, presenta la facturación al circulo y este se encarga de distribuir a cada una de las prestadoras del servicio con las que tenemos convenio».

En relación al total de obras sociales con las que trabaja la entidad, aseveró «estamos trabajando con unas 40 obras sociales, la mayoría de los pacientes se atiende con Iasep, esta se lleva el 80 por ciento de la facturación que pasa por el círculo. El 30 por ciento restante se distribuye en las diferentes obras sociales y las prepagas. No hay ninguna obra social suspendida por el momento, lo que hacemos es tratar de negociar siempre con las obras sociales, pero por supuesto que los aranceles están muy por debajo porque no existe un equilibrio entre el aumento de los insumos odontológicos y el aumento que otorga cada una de las obras sociales, pero esto es aplicable a todas ellas».

«El Iasep supera en cantidad de afiliados a las demás obras sociales, la mayoría de los profesionales sigue atendiendo con esta», indicó.

«Si es que algunas personas tienen inconvenientes con la obra social del Estado, puede acercarse al Círculo (Junín 745) y nosotros le vamos a dar la lista de los profesionales que atienden con la mencionada obra social», puntualizó.

