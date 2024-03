Preocupa en el Gobierno un paro de ATE por 48 horas que frenará ingreso de divisas

Una medida de fuerza lanzada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) paralizará los puertos, aeropuertos y aduanas, y amenaza frenar las exportaciones agroindustriales. La medida se hará el martes y miércoles próximos para reclamar contra los despidos dispuestos por el Gobierno.

El paro fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien difundió el comunicado en el que cuestiona a Javier Milei por amenazar con despedir al 30% de los trabajadores de planta del Senasa.

«Frente a la amenaza de aplicar un recorte del 30% sobre la planta funcional del SENASA, hemos decidido iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía, frenar por completo el comercio internacional de nuestro país, y no vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones. No vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales», dijo Aguiar.

Desde ATE advierten que «se van a paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas, como así también se va a levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias del país».

Aguiar consideró «inadmisible» que se haga un ajuste en «un organismo que cumple un rol esencial, que siempre se autofinanció y además todos los años ha generado recursos millonarios para el Estado».

«Frente a los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y la amenaza de cesantías masivas en la Administración Pública, los estatales vamos a multiplicar las protestas en todos los ministerios y organismos en los próximos días», cerró Aguiar.

La nota formal enviada a Cordero tiene como premisa avisarle al Gobierno de la medida de fuerza y cuestionan «los anuncios de despedidos» en el Estado y «el silencio y falta de información precisa en el caso partIcular del SENASA».

También señalan en el texto que «si se pretende aumentar exponencialmente las exportaciones y abrir las importaciones de alimentos, como se anunció recientemente, es necesario contar con un SENASA bien dotado de recursos, tanto humanos como financieros, para afrontar las tareas de inspección sanitaria y mantener el buen status zoo fitosanitario» en el país.