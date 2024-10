Preocupación a nivel país ante el incremento de casos de dengue

A través de un conteo de casos autóctonos de dengue a nivel país profesionales de la salud informan sobre cómo prepararse para cuando suba la temperatura y aumente la cantidad de mosquitos. La infección se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, y cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones en todo el mundo.

El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito infectado con alguno de los cuatro serotipos del virus del dengue.

Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. Puede ser asintomática o presentar varios síntomas.

Síntomas del dengue

El síntoma principal es la fiebre moderada a partir de 38° que puede ir subiendo y convertirse en fiebre alta incapacitante

Dolor de cabeza intenso

Dolor detrás de los ojos

Dolor muscular y en las articulaciones

Sarpullidos

Náuseas, vómitos o diarrea

Ante la presencia de fiebre con alguna de las otras manifestaciones, no tenemos que automedicarnos y debemos dirigirnos a un centro de salud para que nos indiquen el tratamiento. Es importante ir al médico para que las autoridades puedan tener un registro de la cantidad de casos y así controlar la situación epidemiológica que se está atravesando.

Si tenemos un diagnóstico positivo de dengue, el Ministerio de Salud de la Nación informa que el tratamiento consiste en reposo absoluto e insiste en la hidratación (3 a 4 litros por día) para evitar que el cuadro se agrave. También destaca la relevancia de asistir a los controles que indiquen los médicos hasta obtener el alta y por último, prestar atención a la aparición de “signos de alarma” que son: dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y/o letargo, sangrado de las mucosas, vómitos persistentes y dificultad par a respirar.

La relación con el verano

A través de datos provistos por la OMS, puede saberse que el dengue tiene un patrón de aparición de acuerdo con las estaciones, es decir, que la mayoría de los casos que ocurren en el hemisferio sur se presentan durante la primera parte del año y aquellos que ocurren en el hemisferio norte lo hacen en la segunda mitad del año.

El mosquito que transmite la enfermedad recibe el nombre de Aedes aegypti. Este insecto representa el vector por el que se producen la mayoría de los casos en América del sur.

El mosquito transmisor del dengue está en los hogares de las personas y alrededores y se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. El mosquito se caracteriza por ser de color negro con franjas blancas en sus patas y abdomen.

Según el reporte creado por la OMS sobre esta enfermedad podemos conocer el ciclo de vida del insecto que es de 7 a 10 días desde el huevo hasta el adulto y viven aproximadamente 6 semanas.

El insecto coloca sus huevos en la pared interna de los recipientes y resiste condiciones climáticas variadas. Al entrar en contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que crecen y se desarrollan en el agua. Una semana después, los mosquitos emergen del agua como insectos adultos.

La responsable de transmitir la patología es la hembra Aedes aegypti ya que necesita sangre humana para desarrollar sus óvulos y para su metabolismo a diferencia del macho que no se alimenta de sangre.

La situación en Argentina

Los casos de dengue en nuestro país van en aumento. Durante el verano del año corriente generaron mucha preocupación en la población por el crecimiento de los casos, por los síntomas generados y por el colapso de los centros de atención públicos que se vieron desbordados por la cantidad de gente exigiendo atención.

Para el verano próximo se prevé que este sea una patología que va a volver a estar presente en los ciudadanos de nuestra provincia. Es actualmente una de las arbovirosis con mayor incidencia en la región y se convirtió en un problema de salud pública muy relevante, que requiere medidas preventivas por parte del Estado y de la comunidad.

Fases del dengue

Cuando se contrae esta enfermedad se atraviesa un ciclo de tres fases continuas. En un primer momento aparece la fiebre que dura entre dos y siete días junto a otros síntomas. Luego, comienza la fase crítica que es el período de las 48 horas posteriores al cese de la fiebre en el cual pueden aparecen los signos de alarma a los cuales debemos prestar especial atención para evitar que la situación se complique.

Por último, las personas que contrajeron dengue inician la fase de recuperación en la que comienza la mejoría clínica hasta obtener el alta del tratamiento.

Situación en nuestra provincia

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas son las ideales para la reproducción del mosquito, más allá de la buena situación que presenta actualmente la enfermedad en la provincia, las autoridades sanitarias recomiendan cuidar que las casas, patios y alrededores, permanezcan libres de recipientes que puedan transformarse en criaderos de mosquitos.

Un nuevo parte informativo de Dengue, arrojó que, en la última semana, se realizaron 3.145 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando cinco de ellos resultados positivos a Dengue.

Del total, uno corresponde a Las Lomitas; uno a San Martín Dos; uno a Posta Cambio Zalazar; uno a Belgrano y uno a Tatané.

En ese marco, se informó que no hay internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia y el total de hemocomponentes transfundidos es cero.

Asimismo, no hubo fallecidos por Dengue y se realizaron 30 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con diagnóstico positivo.

De esta manera, desde el 1 de enero de este año hasta la fecha se diagnosticaron 10.351 casos; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2; y no hubo fallecimientos por Dengue.

Controles y fumigaciones

domiciliarias

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se concretaron controles focales (bloqueadas) en 3.153 viviendas; se visitaron 5.612, de las cuales 1.960 estaban cerradas; en 499 se negó el ingreso a la brigada sanitaria; en 239 se erradicó larvas del mosquito; y se entregaron 3153 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Por último, fueron afectadas 359 personas a esta logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.