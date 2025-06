Preocupación de padres por aumento de casos de influenza A y falta de información oficial

Un grupo de madres y padres de niños en edad escolar manifestó su creciente preocupación ante la suba de casos positivos de influenza A en diferentes establecimientos educativos de la provincia, especialmente en nivel inicial y primario. A la inquietud por los contagios se suma un fuerte malestar por lo que consideran una falta de comunicación clara y medidas preventivas concretas por parte de las autoridades sanitarias y educativas.

“Estamos en una situación muy difícil. Hay chicos internados, otros con complicaciones respiratorias serias y nadie nos informa nada. No sabemos si mandar o no a nuestros hijos a clases”, expresaron padres de distintos barrios capitalinos, en un mensaje colectivo dirigido a los medios locales.

Falta de directivas y temor creciente

Según relataron, en la última semana se registraron múltiples contagios dentro de las aulas, lo que ha generado una suerte de “autogestión” por parte de las familias: limpieza de pupitres, envío de alcohol en gel, uso de barbijos y en algunos casos, la decisión de enviar a los niños de forma alternada, “un día sí y un día no”, para evitar una exposición constante al virus.

“Como madres nos organizamos para limpiar las aulas, algo que debería garantizar la escuela. Volvimos a mandar a nuestros hijos con barbijo, aunque ya no es obligatorio, porque tenemos mucho miedo. Hacemos lo que podemos, pero solas”, señalaron.

Lo que más indignación ha causado en este contexto, denuncian, es que alumnos con síntomas gripales fueron presionados para asistir a la escuela, incluso cuando había exámenes o actividades como ferias de ciencias. “Una locura total —dijeron—, porque si estás enfermo deberías estar en tu casa. Pero hubo casos en los que a los chicos les dijeron que si no iban, perdían la nota. Eso es inaceptable”.

Pedido urgente de información

y medidas

Las familias piden al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia que informen públicamente la cantidad de casos confirmados en las escuelas, si existen protocolos activos ante brotes y qué medidas se van a tomar para proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal no docente.

“No se trata de suspender las clases, pero sí de prevenir. Necesitamos saber qué está pasando. ¿Hay circulación comunitaria del virus? ¿Se están controlando los casos en las escuelas? Nadie responde, y eso genera más miedo que el virus mismo”, dijeron.

Influenza A: un virus

estacional,

pero riesgoso

La influenza A es un tipo de gripe estacional que puede provocar cuadros respiratorios severos, especialmente en niños pequeños, personas mayores y pacientes con enfermedades preexistentes. Los especialistas recomiendan reforzar medidas preventivas como:

• Ventilación adecuada de las aulas.

• Higiene frecuente de manos.

• Uso de barbijo en caso de síntomas respiratorios.

• Evitar la asistencia a clases si se presentan fiebre, tos o malestar general.

• Aplicación de la vacuna antigripal, especialmente en grupos de riesgo.

Un llamado a la responsabilidad

Ante la falta de respuestas institucionales, los padres insisten en que “el cuidado de la salud no puede ser una responsabilidad exclusiva de las familias”.

Reclaman una acción coordinada entre autoridades sanitarias y educativas, con información clara y medidas concretas que generen confianza y eviten decisiones forzadas entre el derecho a la educación y la protección de la salud. Mientras tanto, la preocupación crece y el temor se instala en los hogares: “No queremos esperar a que haya un caso grave para que reaccionen. Queremos prevención, información y respeto por la salud de nuestros hijos”