Preocupación de Wanda Nara por la operación de su hijo Valentino

Unos posteos de Wanda Nara en sus redes sociales volvieron a generar preocupación. Esta vez no fueron sus constantes enfrentamientos con Mauro Icardi, sino por la noticia de que Valentino, su hijo mayor de 15 años, fue hospitalizado por una operación que tenía programada.

Según pudo saber Teleshow, el joven futbolista de las inferiores de River ingresó al quirófano del Sanatorio Otamendi para operarse la nariz, situación que tiene a la conductora sumamente sensibilizada, y recibirá el alta en el mismo día entre las 18 y las 20 horas.

En una emotiva publicación en Instagram, la empresaria compartió una significativa imagen: su mano sosteniendo la de su hijo, enmarcada por el ambiente frío de una sala de hospital. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió junto a la foto, decorada con emojis de corazones que cubrían cuidadosamente la cinta identificatoria del adolescente.

También a través de su red social compartió una postal previa al ingreso de Valentino al quirófano, en la que él aparece en una silla de ruedas, con la bata y una cofia unos instantes antes de su operación. Mientras que Wanda fue la encargada de acompañarlo y también aparece al lado de su hijo tomándose una selfie juntos.

La animadora, a la que recientemente le hackearon su cuenta de Spotify, buscó tranquilizarse compartiendo con sus seguidores imágenes de los instantes previos a la intervención. Allí se mostró en otra postal junto a su hijo mayor, acostados frente a frente en la cama de la clínica, y la imagen fue acompañada por un emoji de corazón y un brazo en señal de “fuerza”.

La inesperada hospitalización de su hijo llevó a la actual conductora de Bake Off a suspender un importante viaje a Tailandia, donde debía cumplir con compromisos laborales para una empresa multinacional. El comunicado de la conductora fue a través de sus redes sociales, donde se expresó ante sus más de 16 millones de seguidores.

“Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”. De esta manera, dejó sin efecto su inminente viaje de trabajo para el que durante el transcurso de esa jornada había ido a su hogar para buscar ropa de verano.

La mañana siguiente a esa tumultuosa jornada, Wanda y L-Gante fueron interceptados por el cronista de Desayuno América. “¿Te puedo preguntar a qué fuiste ayer a la casa de Mauro?”, disparó, haciendo que la expareja de Maxi López reaccione. “Fui a mi casa a buscar cosas mías”. Luego de estas palabras volvió a elegir el silencio.

Sin embargo, el cantante se mostró más relajado en el momento. “Estamos bien. Yo ya sé cómo es y no pasa nada”, señaló. “¿Por qué llorabas?”, insistió el cronista, haciendo referencia al episodio de la noche anterior en un evento y con sencillez contestó: “Acumulación de cosas”, unos días antes de que se conozca que entre los motivos de su llanto estaba la intervención de su hijo.