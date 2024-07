Preocupación en el ámbito de los alquileres: este mes se esperan aumentos del 45%

Daniel Esperanza, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación por la que atraviesa el sector y señaló que la venta “está paralizada” mientras que los alquileres sufrirán un reajuste este mes. “Se esperan aumento del 45%”, asintió y agregó preocupado que “va a ser muy difícil que la gente pueda afrontar los nuevos valores”.

“La novedad que tenemos con este gobierno es que desreguló totalmente, en lo que hace a alquileres está totalmente desregulado y también en la compra venta, nada más que el rubro compra venta en este momento está totalmente parado por la recesión reinante”, comenzó diciendo y añadió que “la demanda de alquileres de habitación es constante, mientras que lo que es comercio está en baja, se está cayendo y cada vez se ven más locales vacíos”.

En lo que se refiere a los alquileres recordó que “el año pasado teníamos una Ley, la de 2020, que fue hasta octubre, donde se actualizaba una vez al año de acuerdo a un índice que daba el Banco Central, luego en octubre cambiaron el Índice que fue nefasto porque daba más o menos en 50% la inflación real, es decir, se desacomodaba demasiado. Actualmente, a partir de diciembre, con el DNU del gobierno se desreguló totalmente, entonces a partir de enero se empezaron a hacer nuevos contratos donde ya no se establece el período, sino que se acuerda, normalmente no es más de dos años; y los ajuste como modalidad todo el mundo está haciendo cada tres o cuatro meses como máximo”.

Asimismo, Esperanza aseveró que el ultimo ajuste que hubo fue hace tres meses y “ahora se vendrá el segundo del año”.

Consultado por la variable que se podría tomar como referencia para renegociar las subas respondió que “el segundo trimestre da un Índice que da por debajo de la inflación era de 45%; es un número que la gente que vive del salario no lo va a poder acomodar porque el primer trimestre era 70%, a eso le sumamos 45% de ahora y no hay ninguna actualización del salario que marque esa diferencia; son los números reales de la economía y va a terminar renegociándose todo entre locador y locatario. Para todo el mundo va a ser muy difícil poder afrontar los nuevos valores porque hay recesión, quienes viven de un salario no le aumentaron en igualdad de condiciones, y al que vive de trabajos temporarios o actividades comerciales se les cayó”.

“El tema es que, si hoy yo ajusto el 45%, me da mil pesos, y la gente se va, yo en realidad no voy a alquilar por $1000 porque ya el mercado no me permite, lo hare por menos, entonces lo que conviene es sentarse entre todas las partes y buscar un punto medio”, continuó explicando

Finalmente, en lo que se refiere a las ventas, el mismo expuso que “está totalmente cerrada, no hay nada” y que “no sé si algún colega tendrá realizada alguna operación, pero en general no hay nada. lo que es compra venta está paralizado”.