Preocupación en el Instituto de Formación Docente y Técnica de Palo Santo por presuntos malos tratos

En la localidad de Palo Santo, distintas versiones indicarían que en el Instituto de Formación Docente y Técnica se estarían registrando situaciones que generarían malestar entre el alumnado. Según trascendidos, desde la Regencia del establecimiento se realizaría una presunta persecución hacia estudiantes que presentan certificados médicos sin el sello del hospital local, pese a que la firma de un profesional médico tendría validez en cualquier momento y lugar.

De acuerdo con testimonios reservados, algunos docentes podrían estar incurriendo en actitudes consideradas como maltrato hacia los alumnos, lo que habría generado un clima de tensión dentro del instituto. Estas conductas, según se señala, estarían encabezadas presuntamente por una docente que ocupa un cargo de responsabilidad en la institución, lo que provocaría preocupación debido a que los formadores deberían ser referentes en ética profesional y empatía.

Algunos estudiantes habrían manifestado su decisión de solicitar el pase a otros institutos de la provincia con el objetivo de poder continuar sus estudios en un entorno más favorable. En ciertos casos, se mencionó que los alumnos se verían obligados a afrontar gastos excesivos para cumplir con exigencias impuestas por algunos profesores, situación que se describiría como “apabullante” para la economía estudiantil.

Desde el alumnado también se habrían señalado episodios de ansiedad y estrés antes de los exámenes, al punto de que ciertos jóvenes habrían recurrido a atención psicológica para poder afrontar las evaluaciones finales.

Estas presuntas situaciones, que según versiones se repetirían desde hace varios años, no habrían sido denunciadas públicamente por temor a posibles represalias académicas.

Frente a este panorama, algunos sectores de la comunidad educativa solicitarían la intervención de las autoridades superiores de la provincia de Formosa, a fin de que puedan evaluar los hechos y, de ser necesario, adoptar las medidas correspondientes para garantizar un ambiente educativo sano, respetuoso y equitativo para todos los estudiantes.