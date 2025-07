Preocupación en el INTA El Colorado por la reestructuración impulsada desde Nación

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Federico Miranda, director de la Estación Experimental del INTA en El Colorado, se refirió al proceso de “readecuación” que atraviesa el organismo a nivel nacional y alertó sobre el riesgo que implica para la presencia territorial en provincias del norte argentino.

En el marco de un proceso de reestructuración impulsado desde la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta un momento de fuerte incertidumbre. Así lo expresó el Ing. Federico Miranda, director de la Estación Experimental INTA El Colorado, quien explicó que la situación se origina en un pedido de “mayor eficiencia” por parte del gobierno nacional, que se traduce en recortes de personal y estructuras institucionales.

“Esto es algo que viene gestándose desde noviembre de 2024. Desde la Secretaría se solicitó al INTA un funcionamiento más eficiente, lo que en los hechos se tradujo en una reducción importante de personal y estructuras, y por ende, de presencia en el territorio”, explicó Miranda.

El director explicó que el INTA es un organismo descentralizado con una conducción política —presidente y vicepresidente— designada por el Poder Ejecutivo, y una conducción técnica —el director nacional y otros cargos— que acceden a sus funciones mediante concurso público. En ese contexto, Miranda destacó que el actual director nacional del INTA impulsó este proceso de readecuación como una manera de evitar consecuencias más drásticas, como despidos masivos o pérdida de operatividad.

“No es un proceso nuevo. En el mundo, todas las instituciones cada tanto atraviesan momentos de adecuación al nuevo entorno. Pero lo que buscaba el director nacional era no perder la presencia del INTA en el territorio, porque esa es nuestra misión: llegar al productor con tecnología ya probada y validada, para que él no tenga que hacerlo por sus propios medios”, detalló Miranda.

Uno de los puntos más críticos del ajuste, según remarcó, es que podría implicar el cierre de unidades del INTA en distintas regiones del país. Y si bien el impacto puede ser menor en zonas como la región pampeana, no ocurre lo mismo en el norte del país.

“No es lo mismo cerrar una agencia en Buenos Aires, Córdoba o La Pampa que hacerlo en Ibarreta, en Formosa, o en Caacatí, en Corrientes. El impacto es mucho más profundo en nuestras zonas, donde el productor tiene menos acceso a fuentes alternativas de conocimiento y asistencia técnica”, advirtió.

Pese a la incertidumbre, Miranda resaltó que Formosa cuenta con una red institucional más fuerte que otras provincias, lo cual permite amortiguar parcialmente el impacto. “Acá no solo está el INTA, también están el PAIPPA, el CEDEVA, la Universidad Provincial y el CONICET a través del CIT. Pero no todas las provincias tienen esta articulación”, señaló.

Finalmente, Miranda afirmó que desde el INTA están “tratando de contener” y de mostrarle a las autoridades políticas nacionales la relevancia estratégica que tiene el organismo en el interior profundo del país. “Recortar sin un criterio termina afectando siempre a las provincias del norte grande, las más postergadas históricamente”, concluyó.