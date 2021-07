Preocupación en la comunidad universitaria por caso positivo y contagio en la sesión de elección de Decano y Vicedecano de la Facultad de Cs. de la Salud de la UNaF

Compartir

Así es, la Reconstrucción liderada por la hermana de la Diputada Nacional del PJ Nelly Daldovo, la profesora Mónica Daldovo, fue protagonista de un escándalo mayúsculo y que puede tener graves consecuencias.

Resulta que el día 30 de junio en horas de la tarde, en la sesión especial del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud una persona que es trabajador Nodocente de la Facultad de Ciencia de la Salud asistió a la misma como auxiliar de dicho consejo por pedido de la actual Decana Elisa Acosta, pero a su vez desde un conocido búnker la “doc” Daldovo impartía órdenes para que se “cope” el polideportivo de la UNaF. Volviendo al caso, este personal nodocente en horas de la tarde del jueves 1 de julio al realizarse el hisopado, dió positivo para COVID-19. Pero aquí no termina la historia, los asistentes a dicho acto eleccionario convocaron a casi un centenar de personas en el polideportivo de la UNaF en las que estuvo presente el Vicerrector Vicente Sánchez, miembros del Gremio Nodocente ATUNF, liderado por Milciades Olmedo y Jorge Insfrán, entre otros referentes del desgastado espacio “Reconstruir UNaF”. Estas personas en la previa, durante y posteriormente no respetaron los protocolos de distanciamiento, ni utilizaron barbijos y en algunos casos hasta se tomaron fotos abrazados, poniendo en peligro al resto de la comunidad universitaria que en algunos casos ni cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Lo más alarmante es que la actual decana electa de la Facultad de Ciencias de la Salud asistió con carga viral, ya que según sus propios dichos “estoy saliendo del covid y me cuesta respirar y mantenerme en pie” es la licenciada Liliana Martínez, actual decana electa.

Pero la historia no termina allí, contra todas las medidas restrictivas y horarios de circulación en la Casa del Estudiante del Interior ubicada en la calle José María Uriburu del Mariano Moreno, “siguieron con el festejo” ahí se las observa a docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y a la supuesta cabecilla de los “Reconstructores”, Prof. Mónica Daldovo “compartiendo” una cena sin barbijo sin elementos sanitizantes y sin guardar distanciamiento, en total desparpajo, cabe recordar que a esas alturas, ya eran contacto estrecho.

Desde la comunidad universitaria hay un malestar generalizado con estas personas por tamaña irresponsabilidad.

La UNaF ha perdido a varios compañeros entre docentes, nodocentes y estudiantes pero eso no importa al parecer para estas personas que responden a las agrupaciones Opción Universitaria, Lista Unidad y el Gremio Nodocente ATUNF.

Esperemos que sean conscientes y se aislen principalmente el Vicerrector Vicente Sánchez, la profesora Mónica Daldovo y los punteros Milciades Olmedo, Jorge Insfrán, Paulina Olmedo, Diego Ramazoti, Marcelo Arias, Miguel Ferreira, José Domingo Bogado y Marcelo Galarza, los principales responsables de un eventual o posible contagio masivo, todas estas personas deben estar en aislamiento para evitar que esto pase a mayores.

