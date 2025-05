Preocupa a la SRF situación de los productores con campos inundados

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, expresó su profunda preocupación por las consecuencias que están dejando las inundaciones en distintas localidades de la provincia, afectando gravemente a la producción ganadera y agrícola. En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el dirigente ruralista advirtió sobre el deterioro de los caminos rurales y la falta de respuestas concretas para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.

«El problema que venía padeciendo el sector con diversa gravedad ahora se agravó con la lluvia. Pasamos de la sequía a la inundación», sostuvo Maglietti.

Y agregó: «El domingo estaba viendo una filmación de un camino vecinal que va desde Subteniente Perín hacia una pequeña localidad, donde antes había un camino hoy hay un pozo. Este tipo de cuestiones agrava mucho más la situación, porque si los productores tienen que salir por sus propios medios a sacar la hacienda, el camino completamente destruido no lo va a permitir».

Desde la Sociedad Rural advierten que la falta de inversión en infraestructura vial por parte del Estado nacional agudiza el panorama: “El gobierno nacional no destina ningún dinero para realizar obras sobre las rutas, y el deterioro de varias rutas nacionales y provinciales en Argentina es preocupante”, señaló.

En este sentido, Maglietti insistió en la necesidad de medidas urgentes: “Lo que pedimos desde la Rural Formosa es que, ante la magnitud de los acontecimientos, por lo menos se trate de asegurar la transitabilidad de los caminos, que no haya roturas, y que en caso de necesidad, el productor pueda contar con esa mínima garantía”.

Además de los problemas de acceso, desde el sector anticipan una próxima dificultad: la falta de pasturas como consecuencia del exceso hídrico.

“Veremos cómo evoluciona esto y cuál será finalmente la situación de los productores en las próximas semanas”, concluyó el dirigente.

La situación de emergencia en varias zonas rurales de Formosa vuelve a poner en agenda las demandas históricas del campo en relación con infraestructura, asistencia y previsión ante eventos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han incrementado en los últimos años.