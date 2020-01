Preocupación en Misión Laishí por falta de agua: pobladores desesperados organizan una protesta

Compartir

Desde hace varios meses pobladores de la localidad de Misión Laishi se encuentran sin agua, situación que empeoró en los últimos días debido a las altas temperaturas. Aseguran que es una odisea conseguir el vital líquido y que muchos optan por comprar bidones pero esto representa un gran gasto que otros no pueden afrontar. La gente está desesperada ante esta circunstancia.

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO la problemática se da porque la represa de donde la planta potabilizadora saca el agua que luego es tratada para el consumo estaría secándose.

«Sinceramente está situación es insostenible, ya no aguantamos más por eso acudimos a los medios. Si bien desde hace tiempo el problema es el mismo, estos últimos días todo empeoró porque ya no sale ni una gota de agua, no tenemos para tomar, ni para bañarnos, lavar ropa, etcétera», comentó un poblador de dicha localidad que decidió hacer pública la cuestión.

«No podemos vivir sin agua, la estamos pasando muy mal porque no hay ni para tomar. Ya se hicieron varios reclamos, incluso el Intendente elevó pedidos pero nadie hace caso», agregó.

Ante esto y para mitigar la crisis, días atrás, el SPAP -Sistema Provincial de Agua Potable- envió dos camiones con agua para toda la localidad y sus cuatros colonias, los cuales fueron insuficientes.

Por último, el vecino expuso que debido a los constantes reclamos que no obtienen respuestas y la desesperación social ante la falta del vital líquido, a través de las redes sociales se encuentran organizando una protesta para exigir respuestas, la misma se desarrollaría la semana próxima.