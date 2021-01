Preocupación en UFC por el estado de salud de McGregor tras su derrota ante Dustin Poirier

Compartir

Conor McGregor no pudo ante Dustin Poirier en la pelea estelar del UFC 257 que se desarrolló en el Fight Island de Abu Dhabi. El irlandés se vio superado por el estadounidense, quien obtuvo la victoria mediante un nocaut técnico en el segundo round.

The Notorious aceptó la derrota y se retiró del estadio con evidentes secuelas, tal como se evidenció en un video viral que salió a la luz minutos después del combate. En él se pudo ver al luchador caminando con demasiado esfuerzo y rengueando de su pierna derecha, la cual podía apenas apoyar. Instantes después, se lo vio utilizando un bastón para poder trasladarse.

Ahora, tras los estudios médicos obligatorios que le realizó la compañía, se determinó que no podrá volver a subirse a un octágono por seis meses, a menos que demuestre que está en condiciones de hacerlo antes.

Así lo decretó la MMA.TV, entidad que posee los registros oficiales de la Asociación de Comisión de Boxeo, según el sitio especializado MixexMartialArts. En el artículo publicado se detalló el tiempo estimado que cada peleador estará afuera de la competencia.

Mientras que The Diamond simplemente quedará inactivo durante una semana por descanso obligatorio, el de Dublín podría hacerlo durante 180 días, a menos que un médico lo autorice a regresar antes.

En principio la estrella de UFC deberá esperar al menos 45 días para conocer la decisión final, ya que a partir de ese momento deberá presentar una radiografía de su tibia y peroné de la pierna derecha y demostrar que está en condiciones de volver. También se decidió que dentro de ese lapso de tiempo no podrá realizar deportes de contacto durante 30 días tras ser víctima de un nocaut técnico.

“Lo alto es alto y lo bajo es bajo en este juego, mi pierna está completamente muerta. Incluso si sentí que estaba parando sus patadas, fue mayormente en el frente de la pierna. Estuvo muy mal comprometida, parece un balón de fútbol americano al minuto”, reconoció McGregor después de su derrota.

“Lameré mis heridas. Estoy destrozado, puse tanto trabajo. Bien hecho Dustin, estamos uno a uno”, dijo sobre lo que resultó ser una revancha de aquella batalla que ganó por la misma vía en septiembre del 2014.

En cuanto se recupere de sus lesiones, el irlandés aseguró que volverá a la acción para recuperar el cinturón de peso ligero que en su momento le quitó la compañía por no presentarse a defenderlo. Además de ello, también tendrá otras ofertas entre las que destacan un desempate contra Poirier, otro contra Nate Díaz, además de un posible regreso al mundo del boxeo con Manny Paquiao en el horizonte.

Cabe destacar que esta medida que tomaron las autoridades es habitual para peleas de este estilo. El ejemplo más resonante en las últimas horas se dio con Calvin Kattar, quien fue derrotado por Max Holloway en decisión unánime. El luchador de 32 años protagonizó una sangrienta pelea que preocupó al propio presidente de la UFC Dana White, quien decidió enviarlo al hospital directamente. Luego de eso, decidieron emitir una sanción provisoria de seis meses para entrar a la jaula, que sólo se recortará si un médico decide autorizarlo previamente.

