Preocupación por cierre de organismos nacionales: «No se pierde solo un ente, se pierden derechos»

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el director de Transporte de la provincia de Formosa, Pablo Córdoba, se refirió al reciente cierre de organismos nacionales claves anunciado mediante un decreto publicado el pasado martes, y expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Es muy preocupante lo que estamos viviendo, sobre todo con las últimas medidas adoptadas el día martes, donde salió publicado el decreto donde se disolvieron diferentes organismos claves como Vialidad Nacional, CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son organismos que venían a garantizar derechos, a dar seguridad y control en áreas claves de la vida cotidiana”, señaló Córdoba.

El funcionario provincial lamentó la falta de claridad sobre lo que ocurrirá a continuación. “No está muy claro todo esto. No solo es un organismo que se cierra, es un derecho que se pierde, tenemos mucha incertidumbre por lo que vaya a suceder”, enfatizó.

Córdoba advirtió que esta situación no se limita a un solo ente, sino que forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento institucional. “No tenemos mayores precisiones en cuanto a lo que vaya a suceder, solo está la publicación del decreto, y esto no sucede solo con Vialidad Nacional, sucede con todos los organismos que son útiles y se van cerrando”, concluyó.

Desde distintos sectores de la administración pública y organismos provinciales se multiplican las voces que piden mayor información y participación ante medidas que, consideran, podrían debilitar funciones esenciales del Estado en materia de infraestructura, transporte y seguridad vial.