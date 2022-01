Preocupación por «gran cantidad de infectados en menor tiempo»

Compartir

Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19 se refirió a la escalada de contagios en Formosa y dijo que “si bien ahora fallecen menos personas, la preocupación es la cantidad de infectados en menor tiempo”.

Destacó que en la ola anterior los fallecimientos fueron catastróficos para la Argentina y Formosa, pero con esta nueva ola “si uno ve todos los positivos en proporción con las muertes, siguen siendo bajas”.

Así, explicó que la escalada de casos hará que también suba la cantidad de internados y decesos, pero “no lo suficiente como para sobresaturar el sistema de salud” marcó.

Por eso, resaltó, que se permiten varias flexibilizaciones, porque no hay un impacto terrible en el sistema sanitario y eso, se puede observar en otras partes del mundo o en otras provincias de nuestro país, y así tomar las decisiones acá.

Además, estimó que “este aumento de casos se va a mantener un buen tiempo con uno o dos fallecidos diarios”.

Y señaló que esto será así por el impacto de la variante Ómicron pero con la Campaña de Vacunación en Formosa, que demuestra un gran porcentaje de aplicación en sus tres dosis de vacuna, también reduce los casos graves y fallecimientos.

Respecto al fallecimiento por COVID19 del joven de 16 años en la provincia ocurrido hace pocos días hizo saber que, respetando el dolor familiar y sin entrar en muchos detalles, esta persona “ya tenía un problema previo que había afectado su pulmón, comprometiendo su estado general, que fue agravado por el virus” lamentó.

Y pidió a los más jóvenes que “se cuiden, no se confíen ni sean egoístas, porque por más que sean sanos y no tengan enfermedades de riesgo, pueden comprometer a algún familiar que sí lo sufra”.

A su vez, resaltó que aún hay gente que no tiene completo su esquema de vacunación, recordando que “se considera completo cuando las dos dosis de cualquiera de las vacunas tengan menos de cinco meses de aplicación, de lo contrario, ya tendría que colocarse la tercera dosis de refuerzo”.

ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales

Por otra parte, Julián Bibolini que también es jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia de Formosa y jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC) recordó que actualmente la sede del programa atiende en su nueva sede ubicada en Moreno 891, esquina José María Uriburu.

“Este lugar nos permite conectarnos más fácil con las personas que se acercan a consultar” destacó.

Remarcó que el programa se caracteriza por la promoción y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y de articular con los programas nacionales de Buenos Aires, gestionando algunos insumos como medicamentos, preservativos y anticonceptivos. Además de estudios especializados que requieran una derivación, atención con profesionales de la salud o los cambios de protocolos.

Asimismo, puso de relieve que, como ya funcionaba antes, frente a la sede, habrá preservativos gratuitos disponibles, para que, quien pase por el lugar pueda retirarlos sin la necesidad de ingresar a pedirlos.

Además, alertó que a pesar de contar con todos los centros de salud, que los entregan gratuitamente, “la gente usa poco profilácticos”.

Y pensando en facilitar el acceso al máximo posible, sugirió que “en un futuro próximo se podría acordar con ciertos lugares públicos como boliches o bares, la entrega de un preservativo con la entrada, así se intensifica la importancia de uso”, teniendo en cuenta que a estos lugares es donde más jóvenes van.

