Preocupación por la caída del poder adquisitivo de los empleados públicos en Formosa

El secretario general de la Seccional Formosa de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Néstor Vázquez, expresó su profunda preocupación por la caída del poder adquisitivo de los haberes de los empleados públicos provinciales, afirmando que en los últimos años las «diferencias salariales son muy groseras». En declaraciones realizadas en el Grupo de Medios TVO, Vázquez destacó que la situación salarial de los trabajadores del Estado en la provincia se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que genera un escenario cada vez más crítico para muchos empleados.

“Tenemos una situación acuciante, en realidad siempre la hemos tenido, al parecer es algo que nunca va a cambiar. Siempre estuvimos en esta situación de los bajos salarios”, manifestó Vázquez al referirse a la constante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El dirigente sindical relató que, a pesar de ocupar la categoría más alta dentro de la estructura salarial, la de Categoría 23, su salario apenas supera los $550.000. Según indicó, la gran mayoría de los empleados públicos provinciales perciben ingresos cercanos a esta cifra, alrededor de los $540.000 a $550.000. Sin embargo, destacó que estos valores no reflejan la totalidad del salario, ya que una parte significativa de las remuneraciones se paga en «negro», lo que distorsiona la cifra real de los ingresos de los trabajadores.

«En el básico faltan cifras que hoy están en ‘negro’; y existen compañeros que están contratados y que no llegan a esas cifras», agregó Vázquez, quien también hizo alusión a la desigualdad salarial dentro de los municipios, donde los números varían considerablemente.

La situación más crítica, según Vázquez, afecta a los trabajadores de los municipios, con salarios que en algunos casos no superan los $50.000. «Estamos bajo la línea de la pobreza con los ingresos y sinceramente hay trabajadores de los Municipios, sobre todo, que solo cobran 50 mil pesos. Esta situación es muy preocupante», expresó con tono alarmante.

El líder sindical también enfatizó la responsabilidad del Gobierno provincial en la resolución de esta problemática. «El Gobierno provincial tiene una responsabilidad intransferible porque hay que buscar atajos para resolver los problemas», señaló, destacando que el Ejecutivo debe tomar medidas inmediatas para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

En este contexto, Vázquez recordó que semanas atrás presentaron una solicitud formal ante el Gobierno provincial pidiendo una recomposición salarial del 70 por ciento. “Nos sentimos muy mal al hacerlo porque hay trabajadores que trabajan en lo profundo de la provincia donde solo cobran 50 o 100 mil pesos y esa es una triste realidad”, confesó, haciendo referencia a la brecha salarial que existe entre los empleados de las zonas urbanas y los que se desempeñan en áreas rurales o más alejadas.

Esta denuncia pone de manifiesto la creciente preocupación de los sindicatos por la situación económica de los trabajadores del Estado provincial, quienes enfrentan la precariedad salarial mientras luchan por una mejora en sus condiciones laborales.

La solicitud de recomposición salarial presentada por la CTAA se inscribe en un contexto de creciente malestar entre los empleados públicos, quienes exigen un ajuste que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.