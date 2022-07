GDA observa con preocupación la caída del salario docente en Formosa

Compartir

La secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Mirka Fernández se refirió a la situación económica y a la caída del salario docente donde sostuvo que ven con preocupación lo que está sucediendo actualmente.

«Esto lo venimos hablando hace tiempo, pero percibir junio con el aumento adelantado y aguinaldo, y que no te quede nada antes de diez días, hace evidente que no podemos hacer como que no pasa nada», comenzó diciendo.

Seguidamente lanzó que el sueldo no alcanza y que el «adelanto» de aumento tampoco, «porque encima la disparada del aumento de precios de alimentos, combustible y servicios públicos no para. Nos endeudamos y nos enfermamos sumado a las demandas y exigencias cada vez mayores en nuestras escuelas. La situación de precariedad y violencia que se vive en lo cotidiano y las denuncias a colegas haciéndonos cargo de todo por un salario miserable agrava todo el cuadro».

Por ello desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados bajaron una consulta para saber si se hacen paros y marchas luego del receso invernal.

«La consulta, en nuestro caso, es por mandato escrito de afiliados y simpatizantes que estuvieran dispuestos a acatar lo que se resuelva luego de contar los votos en la Asamblea para tal fin el sábado 16/07», manifestó Mirka Fernández.

Asimismo, dijo que hoy a las 9 horas convocan a una conferencia de prensa conjuntamente con Voz Docente en su sede Gremial, cito Maipú casi San Martín, donde se hablará de la cuestión.

Pruebas APRENDER: «En definitiva seguimos cayendo»

Por otro lado, la gremialista también habló sobre el resultado de las Pruebas APRENDER 2021 donde Formosa tuvo una de las menores caídas junto a Buenos Aires. «En definitiva seguimos cayendo», lanzó.

«Desde hace tiempo manifestamos que estas Pruebas tienen características similares en todo el territorio nacional, igualmente siempre son dudosos los resultados».

Fernández expuso que «mejorando o no las pruebas siempre son las mismas y los resultados son bajos. En definitiva seguimos cayendo».

