Crece la preocupación por Gisela Mendoza: su ex pareja fue detenida

Crece la preocupación en la ciudad de Formosa por la desaparición de Gisela Agustina Mendoza, una mujer de 37 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del pasado domingo 13 de julio. La denuncia fue radicada por su ex pareja en la Subcomisaría del barrio Guadalupe, y desde entonces la Policía provincial lleva adelante una intensa búsqueda con intervención de la Justicia local.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el comisario Manuel Oviedo brindó detalles del caso. Según relató, el hombre que realizó la denuncia indicó que él y Gisela se dirigían esa noche, alrededor de las 21:30 horas, al cajero automático del banco Las Américas. Al llegar a la intersección de las calles Corrientes y Pedro Freitas, en el barrio Fontana, la mujer le comentó que se había olvidado su tarjeta bancaria y que regresaría sola a su casa a buscarla, mientras él la esperaba en el cajero.

Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de Gisela, quien nunca regresó al lugar donde supuestamente su pareja la aguardaba. La última vez que fue vista fue precisamente en esa intersección, y desde entonces no hay información sobre su destino ni contacto con familiares o allegados.

La desaparición dio lugar a la apertura de una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, y quedó a cargo de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga, que trabaja de manera coordinada con la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales y otras áreas de la fuerza.

Gisela Mendoza vive en la intersección de Corrientes y Quinto Pasaje, también en el barrio Fontana. Al momento de su desaparición, vestía una campera de color claro, calza negra, medias y ojotas. Según la descripción brindada, es de contextura física robusta, cutis trigueño, mide 1.58 metros y tiene el cabello rubio.

Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para poder avanzar en la investigación y dar con el paradero de la mujer. “Toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrarla”, señalaron fuentes oficiales.

Quienes puedan aportar datos relevantes deben comunicarse de forma inmediata con la dependencia policial más cercana, al celular 3704-430795 (Sección Búsqueda de Personas), o bien llamar a la línea de emergencias gratuita 911.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Gisela atraviesan momentos de angustia, y esperan con esperanza que la mujer pueda aparecer sana y salva.

Ampliación

Horas antes del cierre de ésta edición la Policía de la Provincia detuvo a su ex pareja, fue la última persona que vio a Gisela.