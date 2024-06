Preocupación por la salud de Pablo Alarcón: el actor pidió dadores de sangre

Tras permanecer internado durante dos semanas por una neumonía bilateral, este jueves Pablo Alarcón volvió a mostrarse ante sus seguidores. Sentado en una silla, con una frazada en su regazo y una gorra en su cabeza, el actor le hizo un pedido especial a los más de 247 mil fans que reúne en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lejos de escucharse su voz, quien habló fue su hija. “Amigos, papá no puede hablar. Por eso habla su hija. Estamos buscando 12 donadores de sangre”, comenzó diciendo mientras su padre continuaba su relato con mímica.

Mientras Alarcón se señalaba la garganta, resaltando que no podía emitir sonido alguno, la joven continuó: “Papá necesita 12 donadores, así que, por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones al final de este video y vamos a estar subiendo una historia con las direcciones. Muchas gracias. Los queremos”. Al final del video, se podían leer los labios del recordado protagonista de Regalo del cielo pronunciando la palabra “gracias”, al tiempo que lanzaba un beso a quienes escuchaban su video.

La información, que acompañaba al video, destacaba la necesidad de media docena de donadores de sangre al tiempo que dejaba un importante dato: “Para los que no saben, mi nombre real es Rodolfo Francisco Marabotto, así que es muy importante que al donar digan ese nombre”. La situación que vive el artista se dio a conocer días atrás cuando este publicó un mensaje en clave humorística que había prestado a confusión entre sus seguidores. Por esta razón, Claribel Medina, su expareja y madre de sus hijas, contó el verdadero estado de Alarcón.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, expresó con humor el actor en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibe por estos días. “Bendiciones para todos y buena salud para todos. ¡Fuerza!”, sostuvo la figura que en los últimos tiempos fue noticia por sus espectáculos a la gorra en las plazas de la ciudad.

Al ver el video, y conocer el detrás de escena de la situación, la puertorriqueña, desde su rol de conductora en Tarde de brujas (Net TV), intentó llevar tranquilidad e información concisa sobre el estado de su ex. “Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo”, analizó la actriz, conociendo la personalidad del padre de sus hijas. “Probablemente me rete cuando vea esto, pero la familia que somos me obliga a explicarle a la gente su situación”.

Luego, al ver la respuesta de algunos fans, Medina habló sobre las fotos de su expareja desde la clínica y dio su visión del tema: “A partir de este video mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando, o que realmente él no se siente lo mal que se siente”. “La realidad es que los artistas transformamos en humor las cosas de un modo particular, y solemos reírnos de las situaciones más difíciles”, explicó.

Respecto al cuadro del actor, Medina señaló que “se le determinó una neumonía bilateral que se complicó por una infección intrahospitalaria y, por suerte, no se lo intubó sino que le dieron un antibiótico”, contó. En este punto, tuvo sentidas palabras para los médicos del IMAC y al personal que atendió a Alarcón. “Les debemos un enorme agradecimiento”, señaló emocionada.