Preocupación por la salud de Pelé: fue internado nuevamente en UTI

Compartir

Linkedin Print

A tres días de haber sido trasladado a una habitación común tras una cirugía de urgencia, el estado de salud de Pelé vuelve a preocupar al mundo. El legendario ex futbolista brasileño tuvo que regresar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein de São Paulo tras sufrir una recaída.

Según informó ESPN Brasil, el astro brasileño de 80 años tuvo que ser ingresado nuevamente en la UCI debido a un reflujo ácido. Desde el hospital dijeron que no tenía nueva información pero el citado medio afirma que se encuentra controlado.

El último mes no ha sido para nada sencillo para Edson Arantes do Nascimento, tres veces ganador de la Copa del Mundo (1958, 1962 y 1970). Había acudido al hospital a finales de agosto para hacerse unos estudios médicos que tenía postergados por la pandemia de COVID-19 y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para extirparle un tumor en el colon.

Su salud parecía mejorar paulatinamente y este martes había anunciado a través de las redes sociales que había salido de la unidad de cuidados intensivos. “Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de sus días para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! He salido de la unidad de cuidados intensivos y estoy en mi habitación. Continúo cada día más alegre, con mucha predisposición para jugar los 90 minutos más la prórroga. Estaremos juntos en breve”, escribió.

Pero la salud de Pelé sufrió un nuevo revés y ha sido puesto bajo observación nuevamente. En los últimos años, ha mostrado una notable fragilidad. Hace tiempo que O Rei muestra problemas de locomoción luego de una cirugía de reemplazo de cadera en 2012, por lo que ha tenido que moverse en silla de ruedas en sus pocas apariciones en público. También pasó por intervenciones debido a problemas renales y de próstata.

Ahora los médicos del Hospital Albert Einstein de São Paulo han decido que la leyenda de Brasil vuelva a la UCI como medida de precaución para un seguimiento de su estado de salud tras verse vulnerado por un contratiempo en su recuperación.

Compartir

Linkedin Print