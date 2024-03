Preocupación por la salud de Roly Serrano: el nuevo parte médico

A cuatro días del accidente automovilístico que tuvo Roly Serrano (68) el domingo 3 de marzo cerca de la ciudad de Baradero, el Instituto Médico de Alta Complejidad difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del actor, quien fue trasladado de urgencia el lunes a última hora a Buenos Aires.

El comunicado que emitió la institución médica donde se encuentra el actor, que brilló en ficciones como El Marginal y La 1-5/18, contó cómo está hoy el artista que sufrió “politraumatismo secundario por un accidente automovilístico”.

“Actualmente el paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable hemodinámicamente, en regular estado general, con asistencia respiratoria mecánica, por cuadro de insuficiencia respiratoria, en coma inducido farmacológicamente. Pronóstico reservado”, informó la institución.

Teleshow pudo hablar con Gloria Serrano, hermana del actor, quien expresó sus reservas sobre el estado de Roly. “Sigue delicado el ñañito”, se lamentó la mujer, que es quien lo acompaña durante su internación junto a su representante, Jorge Alberto Gómez. “Nos dijeron que no está evolucionando respiratoriamente. Es el pronóstico que nos dieron hoy”, señaló Gloria, quien es oriunda junto al actor de cine, televisión y teatro de Guachipas, localidad de la provincia de Salta.

El accidente de Roly Serrano fue el día domingo 3 de marzo alrededor de las 23 horas, según medios locales de Baradero. El actor habría chocado de atrás a un auto a la altura del kilómetro 115 de la Ruta Nacional 9 y todos los involucrados fueron trasladados al Hospital Municipal de la ciudad bonaerense. El Director Médico de la institución, Carlos, Baliela, contó que artista iba al volante de su camioneta Kia de color gris, lo que provocó traumatismo de tórax y de cráneo.

El actor ingresó consciente al hospital municipal de la localidad, pero cuando fueron pasando las horas, su estado se complicó, por lo que los médicos determinaron su internación en la sala de terapia intensiva donde necesitó respiración asistida, según confirmó a Teleshow su representante. “Es por su tabaquismo y sobrepeso”, contó su representante hace unos días, previos a su traslado a Ciudad de Buenos Aires.

Serrano estaba apto para ser trasladado desde el lunes por la mañana y estuvo esperando durante todo el día, pero dependía de la disponibilidad de una ambulancia de alta complejidad, se pudo concretar recién alrededor de las 21 horas del lunes, llegando a Capital Federal pasadas las 23, cerca de la medianoche. El actor ingresó al Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC, ubicado en la Avenida Díaz Vélez, en el barrio de Almagro, donde lo esperaban profesionales para realizarle estudios complementarios que los ayudaran a tener mayores certezas sobre su estado de salud, luego del accidente.

En una charla con Andrea Taboada para Teleshow, Gloria había expresado su fe sobre el estado de salud de su hermano. “Yo estoy, bah no sé cómo estoy, tengo en la cabeza solo la idea de ser perseverante y confiar en que ‘Rolito’ va a salir, y va a estar bien”, aseguró, hace unos días. “Nos apoyamos mucho con mis mis hermanos. Estamos todos juntitos con los otros cinco y eso me da mucha fuerza, el cariño de ustedes que están pendientes de mi hermanito y de todo el público que lo quiere”, expresó, esperanzada.