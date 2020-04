Preocupada por acciones de autoridades educativas, Nilda Patiño envió una nota al ministro González

Compartir

La secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño envió una nota al ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dr. Jorge Gonzales a efectos de plantear la preocupación por algunas acciones que se ejecutan desde las autoridades educativas de algunos establecimientos y ordenes desde Delegaciones Zonales. «Ordenes que ponen en riesgo el status sanitario logrado en nuestra Provincia gracias al aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre otras medidas», explicó la misma.

Seguidamente indicó que «sabemos que como trabajadores de la educación no estamos exceptuados para circular en la vía pública, y que nuestro trabajo hoy se desarrolla desde nuestros hogares cumpliendo la medida sanitaria establecida por los Decretos Nacionales y normativas provinciales de adhesión a los mismos. A pesar de ello, hay algunas personas en cargos jerárquicos que permanentemente insisten, presionan y ordenan romper la cuarentena».

Y continuó diciendo que son muchas las situaciones y sería largo y distractivo de su tarea enumerarlos, pero «por ello y otras cuestiones concurrimos a la Defensoría del Pueblo -pues no tenemos comunicación con nuestro Ministerio- para plantear esta situación. La respuesta del Ministerio se limitó al envío de comunicaciones oficiales dando lineamientos o requerimientos donde no figura esta acción violatoria de todo lo establecido y recomendado para esta crisis sanitaria».

«Por lo expuesto, y habiendo observado con que claridad se expresa desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19) la necesidad y obligación —bajo pena de sanción— de cumplir con el aislamiento; y sabiendo que existen colegas que les pesa más la proximidad del Directivo que todas estas aplicaciones recurrimos a Usted en la convicción que todos debemos colaborar para vencer esta crítica situación y tal cual lo expresara Usted el sábado «no dañar».

Expuso Patiño que solicitan también que desde ese Consejo se publiciten órdenes claras que competen a docentes como a padres, tutores y estudiantes, que deben deambular, asistir a reuniones, retirar o repartir fotocopias, llevar tareas, etc.

«Esta preocupación se acrecentó ante el anuncio y Resolución Ministerial NO 1414 (15/04/20) para mesas de exámenes de alumnos con cuatro materias pendientes, que, si bien no dice expresamente, deja abierta la posibilidad de traslado, pues establece que ‘desde el 04 al 08 de mayo de 2020 se realizará la recepción, corrección y devolución de la calificación obtenida por los estudiantes, en los trabajos realizados'».

«Manifestamos esta inquietud, pues en el día de la fecha- a modo de ejemplo — nos anoticiaron que la EPEP 319 de Ingeniero Juárez citó a padres/tutores a reunión con maestros para que les entreguen y expliquen de 8 a 1O (todos los lunes a 1er grado, luego martes a 2do, miércoles a 3ero y así sucesivamente) las actividades y recibir los cuadernos para corregir. Situaciones como éstas o similares se repiten en varias localidades e instituciones; y nosotros nos vemos imposibilitados de colaborar de otra manera más que argumentando y explicando la jerarquía de las normas. Pero es el funcionario que representa al Gobierno Provincial en esa circunstancia que incita o promueve romper el aislamiento social que nos permitió tener el actual status sanitario. Frente a eso sólo nos queda recurrir ante Ud., y por su intermedio ante el Consejo a fin de requerir vuestra intervención llevando claridad, certeza y seguridad para preservar la salud de todos y todas».

La gremialista culminó: «aprovecho la oportunidad para manifestarle nuestra disposición a colaborar desde nuestro conocimiento en el territorio escolar y de nuestro vínculo directo con maestros, docentes y estudiantes; como también poder acercar problemáticas y preocupaciones para que desde esa premisa ‘no dañar’ se eviten situaciones dolorosas y se alivien otras, haciendo más fácil el tránsito de esta difícil etapa».