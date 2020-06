Preocupantes detalles del accidente de Alex Zanardi: la versión del camionero y el temor tras el parte médico

Compartir

Italia está conmocionada por el terrible accidente que sufrió el viernes el ex piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi. El atleta participaba de una competencia de ciclismo adaptado, disciplina a la que se dedicó luego de sufrir la amputación de sus dos piernas en 2001, cuando chocó de frente contra un camión en una ruta de la provincia de Siena.

Tras ser trasladado en helicóptero desde el lugar en el que se produjo el accidente hasta el hospital, Zanardi fue operado de urgencia por un severo traumatismo de cráneo. Por estas horas, el ex piloto de automovilismo se encuentra intubado y en coma farmacológico, acompañado de su esposa Daniela y de su hijo Niccolo.

En el último parte médico, los médicos del hospital Santa Maria alle Scotte de Siena destacaron que Zanardi se encuentra estable en cuanto a sus condiciones cardiorrespiratorias y metabólicas. “El cuadro clínico es muy bueno”, aseguró el médico Sabino Scolletta, director del departamento de urgencias, según declaraciones que consignó el diario La Gazzetta dello Sport.

En cuanto al aspecto neurológico, los profesionales recalcaron que hay que esperar para tener mayores precisiones ya que la sedación total no permite hacer una evaluación pertinente. “Hay una situación importante desde el punto de vista del daño cerebral. Puede volverse inestable en cualquier momento”, advirtieron.

En ese marco, hicieron referencia a un detalle que generó preocupación y es el que refiere a la vista del atleta paralímpico: “Hemos pedido consejo a los oftalmólogos porque hay alguna lesión también ocular. El trauma también es facial y, por lo tanto, es probable que haya lesiones de ese tipo”.

Scoletta cree que recién entre lunes o martes podrían despertar a Zanardi. Sin embargo, esto debe ser consultado previamente con otros profesionales y con el cirujano que lo operó en su ingreso al hospital. Por el momento, los especialistas confían en que su gran estado atlético y su continuo entrenamiento pueden ser factores claves para atravesar esta dura situación.

“Es un gran atleta y, por lo tanto, desde un punto de vista general, está en excelentes condiciones, bien controlado. Por esta razón probablemente está respondiendo muy bien a las terapias. Somos optimistas y confiamos en que este estado de su pre-trauma puede influir positivamente en el curso“, se ilusionaron.

El accidente de Zanardi se produjo en la carretera 146, en el trayecto entre Pienza y San Quirico d’Orcia. El atleta paralímpico manejaba su bicicleta de mano en uno de los tramos del “Obiettivo Tricolore”, una carrera de ciclismo adaptado cuya meta estaba en la localidad de Montalcino. En una curva cuesta abajo, se cruzó de carril y chocó de frente contra un camión de gran porte que venía de frente.

En las últimas horas, el conductor del camión dio su versión de los hechos a través de su abogado. “Se lo encontró (a Zanardi) casi de frente a la salida de la curva y menos mal que logró pegar un volantazo y saltar hacia el borde de la carretera. Por lo tanto, el impacto fue lateral, de lo contrario habría sido un impacto frontal con consecuencias aún más perjudiciales”, dijo el letrado Arcioni di Grosseto, y recalcó que su cliente manejaba a velocidades muy bajar por tratarse de un tramo de curvas muy cerradas.

Luego del terrible choque, el conductor del camión fue trasladado a una sala de urgencias en estado de shock. Allí se le realizaron pruebas toxicológicas y de consumo de alcohol que dieron resultados negativos.

A partir de este accidente, las autoridades buscan determinar sus causas. Para eso iniciaron una investigación sobre la organización de la competencia “Obiettivo Tricolore” y actualmente se está revisando la logística del evento en cuanto a las medidas de seguridad dispuestas en la ruta.

En tanto que, en las últimas horas, el alcalde de Pienza, la localidad en la que ocurrió el accidente, dejó entrever que no había autorización para realizar una carrera de este tipo. Manolo Garosi, explicó que nunca había recibido “comunicación oficial de eventos deportivos o manifestaciones en nuestro territorio”.

Zanardi, de 53 años, hizo sus inicios en el deporte en el automovilismo y llegó a participar de cinco temporadas de la Fórmula 1 (1991, 1992, 1993, 1994 y 1999). Sus mayores éxitos los logró en la categoría CART. En 2001 sufrió un gravísimo accidente en una carrera en el circuito Lausitzring, en Alemania, y los médicos debieron amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Desde ese momento se dedicó al ciclismo paralímpico y participó de los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, cosechando tres medallas de oro y una de plata en total.