Preolímpico: derrota de la Selección contra Polonia en cuatro sets

Este viernes por la madrugada, Argentina no pudo con Polonia y cayó por 3-1, con parciales de 25-23, 23-25, 28-26 y 25-20, en un gran partido en China. Wilfredo León, máximo anotador con 23 puntos. El próximo partido será este sábado, a las 8:30 (AM) contra China en la anteúltima presentación en el Preolímpico.

Argentina comenzó el partido con gran volumen de juego y se despegó 13-9 con De Cecco en buen nivel y mejoró esa diferencia a 15-10 tras un ace de Vicentin. No obstante, Polonia encontró un buen momento en saque y bloqueo para equilibrar el parcial y, en el cierre, León fue clave en el servicio para que su equipo lo gane 25-23.

En el segundo parcial, la Selección también tuvo un buen arranque y sacó ventaja de 9-5, pero nuevamente Polonia ajustó en saque y contra para igualarlo en 14. De ahí en adelante el desarrollo fue muy parejo y, en el desenlace, el bloqueo argentino fue clave para hacer el quiebre y un ataque de Palonsky selló el empate 25-23.

El tercer set también comenzó punto a punto, pero más tarde Polonia se mostró más contundente sobre todo en ataque para despegarse 16-10. Más tarde, poco a poco la Selección fue creciendo en su nivel, Martínez presionó con el saque y Argentina trabajó bien en la contra para empatarlo en 19. En el cierre, León volvió a castigar con el servicio en el 23-21, pero Palonsky respondió de la misma manera para otro final ajustado. Luego de un punto largo, un contraataque de Kaczmarek le dio el set a Polonia 28-26.

Martínez, Kukartsev y Palonsky quedaron en cancha para el cuarto set, pero Polonia nuevamente se mostró más efectivo, no perdonó en bloqueo y logró una diferencia inicial de 9-6, que mejoró a 19-15 ante un equipo argentino más irregular en su nivel. Finalmente, por 25-20, los polacos se quedaron con los tres puntos.

Argentina:

Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (11), Agustín Loser (13), Nicolás Zerba (6), Facundo Conte (8), Luciano Vicentin (8), Santiago Danani (L). Ingresaron: Jan Martínez (2), Matías Sánchez (-), Pablo Kukartsev (7), Luciano Palonsky (11).

Polonia:

Jakub Kochanowski (7), Norbert Huber (12), Lukasz Kaczmarek (14), Marcin Janusz (3), Wilfredo León (23), Aleksander Sliwka (12), Pawel Zatorski (L). Ingresaron: Tomasz Fornat (-), Kamil Semeniuk (-), Bartlomiej Boladz (-).