Preolimpico: gran triunfo de Las Panteras ante Bulgaria en tie-break

En un partido tan parejo como irregular Las Panteras se llevaron la segunda victoria del Preolímpico ante Bulgaria en tie-break con parciales de 25-14, 14-25, 25-20, 19-25 y 18-16. Bianca Cugno fue la máxima anotadora del partido con 20 puntos.

El partido comenzó favorable a Las Panteras por 4-0 gracias al ataque de Daniela Bulaich y los saques de Bianca Farriol que complicaron a la recepción búlgara. Argentina estiró su ventaja por 10-3 con gran trabajo en defensa y bloqueo. Un ace de Bulaich puso 12-3 a Las Panteras. Farriol nuevamente desde el saque complicó a Bulgaria y las Panteras llegaron a recta final por 20-9. La Selección tuvo varias pelotas para cerrar el set y finalmente Candelaria Herrera de contraataque le dio el primer parcial a Argentina por 25-14.

El segundo set arrancó con mayor intensidad y con Bulgaria más metido en el partido. El conjunto europeo sacó una diferencia de cuatro en el 10-6, lo que forzó un tiempo técnico de Daniel Castellani. Las Panteras defendieron muy bien pero les costó la definición de contraataque, por lo que Bulgaria sacó aún más diferencia y se puso 14-7. El seleccionado europeo llegó a la recta final por 20-11 e igualó el partido al cerrar el set por 25-14.

El tercer set comenzó parejo y con gran volumen de juego de los dos equipos. Las Panteras se pusieron 9-6 arriba con gran definición en contraataque de Bulaich. Bulgaria se recuperó y llegó a igualar el partido en 15. Un par de bloqueos de Farriol le dieron la ventaja de dos puntos a Argentina, que sacó cinco para llegar 20-15 al final del set y luego cerrarlo por 25-20 con una gran actuación de la opuesta, Bianca Cugno.

En el cuarto set Bulgaria se puso rápidamente por 8-2 debido a varios errores en ataque de Las Panteras. Un punto de defensa de Candelaria Herrera le dio un empujón anímico a Argentina que se acercó a dos puntos en el 11-9, pero la Selección europea volvió a sacar cuatro de ventaja. Un ace de Victoria Mayer acercó nuevamente a Las Panteras que se pusieron 20-18, a dos de Bulgaria, pero las búlgaras no aflojaron y se llevaron el cuarto parcial por 25-19.

Las Panteras comenzaron el tie-break 3-1 arriba por varios errores del ataque búlgaro, pero enseguida las europeas igualaron el encuentro y con gran trabajo en defensa y contraataque sacaron dos de ventaja en el 4-6. Argentina con mucha paciencia lo igualó en 8 y el partido siguió empatado hasta el 13 iguales cuando el junto nacional se puso 14-13 pero no lo pudo cerrar. Bulgaria lo dio vuelta, tuvo dos match point, pero Las Panteras reaccionaron y con un ace de Antonela Fortuna quedaron match point en el 17-16 y Bulaich, la jugadora más determinante del quinto set, cerró el partido por 18-16 para que Aregentina se quede con el segundo triunfo del torneo.

Las Panteras cerrarán su participación en el Preolímpico este domingo 1 am ante Perú. El partido será transmitido por ESPN y Star Plus.

Argentina: Victoria Mayer (3), Bianca Cugno (20), Yamila Nizetich (5), Daniela Bulaich (14), Candelaria Herrera (16), Bianca Farriol (12) Líberos: Agostina Pelozo y Tatiana Rizzo

Ingresaron: Tatiana Vera (-), Candela Salinas (), Brenda Graff (-), Antonela Fortuna (3), Erika Mercado (3)

DT: Daniel Castellani

Bulgaria: Petya Barakova (2), Maria Yordanova (19), Miroslava Paskova (12), Radostina Marinova (17) Mariya Krivoshiyska (4) Borislava Saykova (15)

Líbero: Mila Pashkuleva

Ingresaron: Mikaela Stoyanova (2), Margarita Guncheva (1), Elena Becheva (2)

DT: Lorenzo Micelli

