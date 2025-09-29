Preparativos “Día de la Tradición” en El Colorado: DOMA, JINETEADA Y UN CIERRE MUSICAL CON UN ELENCO ESTELAR DE ARTISTAS DE NUESTRA CULTURA



• Con una grilla confirmada de artistas, animadores, capataz de campo, siguen los preparativos de la 16ta edición de “Doma, Jineteada y Canto Popular”, organizado por la Municipalidad de El Colorado.

EL COLORADO. La fecha está prevista para el domingo 9 de noviembre donde en la primera parte de la jornada, se van a dar los juegos tradicionales y pialada de novillos, en el Predio de Doma y Jineteada “Luís González”, en instalaciones del Camping Municipal de esta ciudad. Los animadores serán “El Chacón” Torres, Milton Pino y “El tata” Barreto. Mientras que el jurado estará compuesto por: Pedro Moreno, Maza Liborsi y Cristian García. Por su parte, como Capataz de Campo: Walter Verón y el “Chueco” Saucedo. Los apadrinadores: “Tito” Ramírez, Facundo Escoffe, José Quintana, Eduardo Sánchez y Juan Prieto. Payadores: Carlitos Domínguez y El Gaucho Talas. Habrá siete tropillas en el rodeo.

Hacia la tarde comenzarán las actuaciones de los artistas en el escenario, con la actuación estelar de Lázaro Caballero. Desde la provincia del Chaco, llega la vos de “Piko Frank”, Iván Ruiz y desde Salta, llega “Guitarreros”.

La entrada para los tradicionales juegos de destreza gaucha, tanto como las actuaciones de los artistas al caer la tarde, es de acceso libre y gratuito en ambos eventos a realizarse en instalaciones del Camping Municipal de El Colorado.

Amplio espacio para el estacionamiento de vehículos, totalmente gratis. El único servicio que tiene costos en el lugar, son las cabañas para cuatro y cinco personas, con camas, cocina, parrillero, ambiente climatizado.

Habrá, además, mucha oferta de artesanías, esmerado servicio gastronómico y hotelería.