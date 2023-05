Presentan denuncias y exigen juicio académico a integrantes de la ex Junta Electoral de la UNaF por reiteradas irregularidades cometidas

Recientemente se ha presentado ante el Tribunal Académico y autoridades ejecutivas de la UNaF, una denuncia para que instrumenten los mecanismos legales para someter a un juicio académico a los ex integrantes de la junta electoral: Miguel Ferreyra, Patricia López y Domingo Bogado ,,por incumplimiento en los deberes para los cuales fueron designados y por incurrir en varias faltas en detrimento de la vida democrática de la casa de estudios formoseña.

Los ex miembros fueron los responsables directos de ocasionar graves perjuicios a la vida institucional, delitos que cobraron notoriedad pública como el hecho de alterar arbitrariamente las fechas de convocatoria a elecciones, modificar fechas de comicios en el cronograma electoral, adulteraciones de padrones, exclusiones e inclusiones de sufragantes, violando el reglamento electoral, proscripciones de candidatos y listas de agrupaciones sin respetar normativas ,amenazas a estudiantes y candidatos de listas,abuso de autoridad ,la no publicidad de los actos,,omisión en aplicar reglamentaciones vigentes,otros delitos de extrema gravedad atribuirse funciones, estando separados de sus cargos,de fiscalizar un proceso eleccionario y proclamar a candidatos a consiliarios y consejeros docentes sin revalidas ni concursos, para los cuales no tenían atribuciones por haber sido separados por el Honorable Consejo Superior .

Todas las denuncias expuestas se reflejan en los reiterados fallos judiciales que ratifican que todo el actuar de la ex junta electoral estába viciado de nulidad y violaba todas las normas en lo que refiere a las elecciones de los órganos de gobierno.

Los ex integrantes de la JEP, Ferreyra, López y Bogado son responsables absolutos por sus maniobras fraudulentas y por las ilegalidadades cometidas ocasionado un grave perjuicio a la comunidad universitaria.

