Presentan proyecto de ley que corrija precios de combustibles

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca reiteró que en nuestra provincia y en todo el NEA, luego de los últimos aumentos dispuestos desde el Gobierno Nacional “no solamente hemos peticionado un congelamiento de sus precios por el plazo de 6 meses”, sino que también, frente a las fuertes diferencias que pagan los consumidores en todas las estaciones de servicios de nuestro territorio y del NEA, con relación a CABA y a otras regiones “hemos decidido presentar un Proyecto de Ley a la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que sea patrocinado e interpuesto en el Congreso de la República, con el objetivo de que se eliminen esas distorsiones, que hoy perjudican el bolsillo de todos los trabajadores”.

Expresó que desde el Organismo de la Constitución Provincial se detectó que los aumentos que fijan las estaciones de servicios en Formosa, están muy por encima de ese 4% que determina la Secretaria de Energía. “Nosotros no nos vamos a quedar solo con la lacónica respuesta de los estacioneros, que los precios vienen por sistema; entonces decimos que también aquí las empresas petroleras continúan especulando con los precios y tenemos la obligación de hacer cumplir el mandato federal de nuestra Constitución para que se equiparen los precios de los combustibles en toda la Argentina y que no sean únicamente beneficiados los consumidores de CABA, con precios un 35% más barato, como también sucede con los servicios públicos esenciales”, dijo.

“No podemos admitir, que no se reúnan la Secretaria de Energía, Hidrocarburos y las Asociaciones o Entidades que nuclean a las Estaciones de Servicios para diseñar y aplicar un Programa Federal que haga justicia con los trabajadores de todo el país”, enfatizó Gialluca.

Finalmente denunció que el marco legal que permite este desfasaje de precios entre las diferentes Regiones del País, viene de los tiempos en que Buenos Aires, no tenía Autonomía y se continúa rigiendo por el mismo. “Nosotros institucionalmente no le podemos decir a los consumidores que el gobierno nacional debería regular las leliqs para que esto no suceda, pues esto es trasladar no solamente los mayores costos a la gente, sino también los problemas, y la obligación de solucionar este tema y otros lo tienen el Estado y los Empresarios, nunca los consumidores”, cerró diciendo.

