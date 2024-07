Presentan proyecto para concientizar sobre la ludopatía en adolescentes

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino de la UCR Enzo Casadei contó que hizo efectiva la presentación de un proyecto ante el Concejo Deliberante con el que busca que se aborde y concientice sobre la ludopatía en adolescentes, una adicción que llena espacios de fragilidad a través de la recompensa rápida y que cada vez gana mayor lugar, puesto que el acceso es fácil y simple a través de los celulares.

“Presentamos este proyecto que propone la creación de un programa anual denominado ‘Que el juego no te gane’ para abordar la problemática creciente del juego con apuestas online entre adolescentes en la ciudad. Es una propuesta que plantea una campaña preventiva, charlas y talleres en escuelas secundarias, festivales en actividades sociales llevadas a cabo con la Municipalidad en coordinación con asociaciones civiles; se busca la promoción alternativa saludable que tiene que ver con lo que sea generación de actividades sociales, deportivas y obviamente la difusión de materiales”, comenzó explicando el edil.

Seguidamente al referirse al programa en cuestión, señaló que está planteado en base a la prevención y la información, pero que pretende dar un puntapié al debate. “Creo que la política en sus diferentes niveles no puede estar ajena porque desde la pandemia en adelante hemos visto alarmantemente el crecimiento de aplicaciones a través del uso del celular, que cada vez están más metidas en la vida cotidiana de los adolescentes en particular que es una franja etaria vulnerable porque todo lo que hemos pasado por esa etapa sabemos que pasar de la niñez a la adultez tienen un montón de complicaciones donde buscan diversos incentivos y es ahí donde hoy aparecen los juegos de azar. Estoy convencido de que es necesario dar el debate desde el Concejo Deliberante, además se trata de un programa que puede ser aplicado en el marco de la Municipalidad”, añadió.

Asimismo, Casadei reconoció que antes el problema en el Colegio era el celular en el horario de cursada, pero ahora el problema es que lo utilizan para timbear. “Lo que está sucediendo es una problemática que no solo afecta la cuestión financiera o económica del que padecen ludopatía, sino que también afecta su salud mental, su estabilidad, sus horas de sueño, le genera ansiedad en algunos casos depresión entonces, ante estos riesgos que nosotros estamos advirtiendo hay que empezar a hablar y esta iniciativa es un puntapié”, insistió.

“La invasión que hay, por ejemplo, en temas de publicidad con respecto a las apuestas online y seguimos hablando de lo que es entre comillas legal, pero lo cierto es que con la tecnología nadie hace nada al respecto, entonces las paginas siguen creciendo y los jóvenes están cayendo bajo los efectos de la ludopatía de temprana edad; está en riego su integridad física y emocional, por ello debemos tomar cartas en el asunto”, cerró diciendo el concejal.