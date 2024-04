Presentaron al Congreso un proyecto para cambiar la hora en el país

En tres días Chile retrasará todos sus relojes una hora. Y de este lado de la Cordillera de los Andes, Julio Cobos propuso imitarlos. Para hacerlo, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de readecuar el huso horario de la Argentina, con dos argumentos clave: el ahorro energético y la mejora en el aprendizaje de los alumnos.

El legislador radical reflotó la iniciativa que impulsó en 2022 en la Cámara de Diputados. Ahora, ante el panorama de ajuste del Gobierno de Javier Milei, redobló la apuesta: la carpeta llegó oficialmente al Congreso (proyecto 1110/24) con el argumento del ahorro en el consumo de energía.

«Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto», remarcó Julio Cobos en las redes sociales.

«Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile hoy están en el Huso -4», remarcó el diputado radical.

«La educación es uno de los principales sectores damnificados en el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial. La gran mayoría de los alumnos en Argentina comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose un efecto negativo en su desempeño escolar. Actualmente en Mendoza, la hora reloj de inicio de las actividades escolares es a las 8 de la mañana, pero en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar», argumentó el ex gobernador de Mendoza. En su argumentación, citó un estudio del Conicet a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE,) y afirmó: «Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar. Necesitamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial».

«Si contamos las alternancias verano invierno, en Argentina hemos cambiado la zona horaria unas 57 veces. Lo peor es claramente la alternancia en verano a huso horario -2: si ya estábamos en la punta de Brasil, en el verano pasábamos a estar en medio del Atlántico. Como dijo algún periodista, estábamos ‘azorados’, pero no sorprendidos, sino en las islas Azores…», publicó en las redes sociales Golombek. «Estar en el huso horario adecuado a nuestro lugar en el mundo hace que nos expongamos a la luz adecuada para la salud, el sueño y el alerta», añadió el científico.

Tras la nueva presentación de Cobos en Diptuados, Golombek se ofreció a colaborar: «Nuestro laboratorio Laboratorio del tiempo trabaja en estos temas y estamos muy dispuestos a asesorar en el cambio de horario necesario, y todo lo relacionado a ritmos circadianos, sueño y salud pública». Y Cobos respondió: «Muchas gracias, Diego Golombek por tu predisposición. Sé de tu conocimiento en el tema y sería muy bueno que participes en la discusión cuando lo tratemos en las comisiones. Es importante que avance y se concrete».

Por ese motivo, un lugar puede estar tres horas adelantado o atrasado respecto al UTC. Es el caso de la Argentina que conserva, desde 1969, el huso horario -3 (tres horas menos respecto al UTC).

Hasta 2009, para aprovecha la luz solar y ahorrar energía, la Argentina tenía un «horario de verano». Este regía entre noviembre o diciembre hasta febrero o marzo, período durante el cual había que adelantar los relojes para estar en el huso horario -2. Durante el último cambio, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, el huso fue -2, salvo para las provincias de Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.