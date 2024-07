Presentaron al Consejo Federal de Educación la problemática respecto de los títulos digitales

En ese ámbito y por petición de todas las provincias del país, las autoridades nacionales prometieron solucionar el problema del sistema de emisión de títulos digitales “para fines de agosto, principios de septiembre”.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, se refirió al tema de los títulos digitales, a raíz de que hay inconvenientes en su emisión que está afectando a todas las provincias argentinas.

Ante esto, en la última reunión de la 133° Asamblea del Consejo Federal de Educación, Formosa realizó el planteo correspondiente. “En realidad, nos tocó a nosotros llevar la voz de iniciativa de varias provincias para tratar de resolver en primer lugar el tema de la validez del título, es decir, el reconocimiento del mismo a lo que se suma su emisión digital”, confirmó.

También y en ese órgano, que “es un ámbito de debate y decisión, desde hace varios años se viene trabajando en torno a la digitalización de los títulos”, recordó y tuvo presente que, “así como nosotros estamos acostumbrados y hemos naturalizado tener en el celular una imagen de nuestro Documento Nacional de Identidad, carnet, etcétera, de la misma manera tratar de hacer lo mismo con los títulos para evitar los procesos de emisión, de envío a Buenos Aires para legalizarlos”.

Desde esa óptica, “se trabajó mucho tiempo” y “el Consejo Federal de Educación tiempo atrás emitió una resolución que refleja el consenso de las provincias argentinas, por lo cual instó al Poder Ejecutivo Nacional, en aquel momento a través del Ministerio de Educación de la Nación, a desarrollar un sistema informático para que esto pudiera realizarse”.

Sin embargo, con el cambio de autoridades en el Gobierno Nacional a partir del 10 de diciembre de 2023, el pleno desarrollo de esa aplicación y las dificultades tuvieron que ver con acuerdos con la empresa desarrolladora, que derivaron en la falta de mantenimiento, demoras.

Por momentos el sistema funcionaba, entonces había provincias que pudieron obtener la emisión de algunos lotes de títulos, otras no, “generándose así dificultades, pero lo cierto es que la realidad no espera, ya que hay jóvenes que requieren su título para presentarlo en universidades o ingresar a otras instituciones, como Gendarmería Nacional, por ejemplo”, señaló el ministro y añadió que “hasta inclusive hubo casos de emisión de títulos con algunos errores”.

Ante esta situación, consignó también que en la última reunión del Consejo Federal de Educación, el pasado miércoles 26 de junio en Buenos Aires, desde Formosa hicieron el planteo correspondiente.

“En realidad, nos tocó a nosotros llevar la voz de iniciativa de varias provincias para tratar de resolver en primer lugar el tema de la validez del título, es decir, el reconocimiento del mismo, que es un tema al que se suma su emisión digital”, sostuvo.

Por otro lado, resaltó que Formosa, al tener un sistema integrado de gestión de la educación que funciona dentro del área electrónica del Gobierno de Formosa, a través de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI).

“Los datos de todos nuestros estudiantes están resguardados y lo que hemos hecho es generar ahora una resolución para tratar de dar cobertura a esta etapa transitoria hasta que se normalice el sistema que, según la promesa de las autoridades de Educación de la Nación, sería para fines de agosto, principios de septiembre. Pero es una promesa”, aclaró.

Es decir, “nosotros trabajamos para tratar de acercarles documentación a nuestros alumnos para que puedan continuar con su trámite donde ellos sean requeridos”, pero volvió a recalcar que este es un problema que “afecta a todas las provincias argentinas y que su solución no depende de ellas”.