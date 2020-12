Presentaron el Sistema de Alerta Meteorológico, que aportará información “precisa y anticipada”

Compartir

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, participaron de la presentación del nuevo Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ofrecerá información con mayor anticipación y más precisa que ayudará “para la toma de decisiones frente a amenazas meteorológicas”.

Pese a la incorporación de nuevas tecnologías para recabar información, analizarla y plasmarla, el método de producir alertas y comunicarlas no se había modificado desde 1993, explicó la directora del SMN, Celeste Saulo, durante la presentación que se realizó este lunes en la sede central del organismo, en el barrio porteño de Palermo. “Este no es solo un sistema del monitoreo y alerta, sino que también busca acompañar con el conocimiento del riesgo una mejora en la comunicación de los organismos de respuesta, todo eso lo convierte en un sistema que esperamos que al ser más abarcativo y dar más plazo para la toma de decisiones, acompañe mejor a la sociedad y a los que tienen que tomarlas”, expresó la especialista.

Entre las principales características del nuevo modelo se destacan que se aumentó “de uno a tres días la anticipación, es claramente más accesible a mayor cantidad de usuarios y tiene una mayor precisión, ya que de 24 jurisdicciones meteorológicas se pasó a 168 sobre las que vamos a poder dar un sistema de alerta temprana”, precisó el ministro Rossi durante el acto.

“La forma de presentación es más amigable, no solo para aquellos tomadores de decisión, sino también para el ciudadano común que va a saber ante esa información de qué manera comportarse”, agregó el titular de la cartera de Defensa.

También advirtió que “todo lo que es materia de prevención nos permite disminuir costos y gastos, si usted puede prevenir un evento meteorológico extremo o grave seguramente los daños serán mucho menores”.

Por último, afirmó que las actualizaciones llevadas a cabo “significaron horas hombre, horas mujer, dedicadas a actualizar un sistema que claramente no solo es más eficiente sino que además es fácilmente interpretado por cualquier usuario”, y destacó el “esfuerzo y compromiso de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional”.

En cuanto a la interfaz, la web que antes mostraba las advertencias meteorológicas en cuadros con textos en los que mencionaba el motivo de la misma, la duración y el área de cobertura, ahora se presentará de manera gráfica a través de un mapa en el que se vuelca la misma información, pero con un lenguaje menos técnico.

Además, las alertas tempranas estarán acompañadas de un semáforo de colores que establecen las distintas categorías de la advertencia, el verde significa “tranquilidad, el amarillo: infórmate, naranja: prepárate y el rojo: seguí indicaciones oficiales”.

El incremento en la cantidad de jurisdicciones meteorológicas otorgarán información más específica para determinar y advertir fenómenos de relevancia, no sólo a nivel regional o provincial, sino también municipal.

Esta actualización “permitirá que los medios de prensa tengan información precisa y específica sobre más puntos del territorio, al mismo tiempo nos va a poner en sintonía con la conciencia de lo que ha sucedido en las últimas décadas, en relación a la cantidad y multiplicación de eventos climáticos (de riesgo) que se han producido”, aseguró Cabandié. Y agregó que: “Esperamos que reflexionemos que si no modificamos prácticas productivas y domésticas, los eventos climáticos se van a pronunciar y vamos a estar, como ya estamos, al borde del colapso ambiental”.

