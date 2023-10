Presentaron un proyecto de ampliación del estadio Kempes para albergar a 72 mil personas

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, lanzó oficialmente el proyecto para ampliar el estadio mundialista, el cual pasará a tener mayor capacidad en el marco de las mejoras que se plantean de cara al Mundial 2030.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, presentó ayer de manera oficial el proyecto para ampliar el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, el cual pasará a tener capacidad para 72.000 espectadores, en el marco de las mejoras que se plantean de cara al Mundial 2030.

Durante la presentación de las obras, realizada en el mismo estadio, estuvieron presentes funcionarios los presidentes de los clubes más importantes de la provincia, como Andrés Fassi (Talleres), Luis Artime (Belgrano) y Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), quienes dieron el visto bueno para la realización de las modificaciones.

Las obras comenzarían luego del encuentro por Eliminatorias que jugará en ese escenario Argentina ante Uruguay el próximo 16 de noviembre, y de acuerdo a lo explicado, los trabajos no impedirían que se continúe utilizando el campo de juego, teniendo en cuenta que Talleres hace de local ahí.

Actualmente, el Kempes cuenta con capacidad para 57.000 personas, y la modalidad para lograr el nuevo número de ubicaciones será acercando las cuatro tribunas con extensiones hasta cerca del campo de juego, eliminando la pista de atletismo, que tiene uso casi nulo.

“Los cordobeses tenemos un orgullo del estadio Kempes. Nos pertenece a todos. No hay otro estadio en Argentina que tenga las características del entorno que tiene el Kempes. Acá se juega con las dos hinchadas, en Córdoba tomamos todas las medidas, los clubes la policía y el mundo del deporte, y así lo venimos haciendo, eso es un motivo de alegría”, dijo Schiaretti.

Los trabajos, que podrían tener una duración de dos a tres años, incluyen el acercamiento de las tribunas hacia el campo de juego: la platea Gasparini se acercaría 17 metros a la cancha; ocho metros las populares y 12 metros la platea Ardiles.

Quedarán cubiertas las cuatro tribunas; habrá nuevos palcos en dos niveles con capacidad para 1.800 personas, con núcleos circulatorios y ascensores; nuevos estacionamientos y estacionamiento VIP; nuevos baños y áreas de servicios en todas las tribunas; renovación del área mixta; nuevo museo del deporte y área administrativa para la Agencia Córdoba Deportes; y un nuevo restaurante con terraza y vistas a la cancha principal; entre otras modernizaciones, según explicó el arquitecto José María Luciani, a cargo del proyecto.

«Tenemos el que era hasta hace poco, no solo el mejor estadio de Argentina, sino el de mayor capacidad; ahora nos pasó River, y por qué nos vamos a quedar quietos los cordobeses, por qué no vamos a darle más capacidad a nuestro estadio, si es nuestro”, sostuvo el gobernador.

Asimismo, el mandatario afirmó que habló con Kempes y que irónicamente le pidió “permiso” para la realización de la obra: “Le dije que tenía que venir y me prometió en el Argentina-Uruguay de noviembre. Estará en su estadio y que es el de todos los cordobeses”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor «Pichi» Campana, sostuvo que las obras son por un monto de inversión de 30 millones de dólares y que podrían extenderse durante los próximos dos años, “serán en etapas, teniendo en cuenta todas las exigencias de FIFA para un torneo mundial”, dijo el exbasquetbolista, resaltando que el estadio se podrá seguir utilizando mientras se realicen los trabajos.