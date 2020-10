Presidente de IDEA agradeció la presencia de Alberto Fernández y pidió más “diálogo”

Compartir

El presidente de Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Roberto Murchison, agradeció la asistencia del presidente Alberto Fernández en el 56to Coloquio organizado por la entidad, al tiempo que pidió que exista más “diálogo” y que al momento de legislar “se consulte a todos los jugadores de la cancha”. Respecto del coronavirus, el ejecutivo expresó el deseo de ” que termine la pandemia o que aprendamos a convivir con ella” y que los estudiantes “puedan volver a clases”.

Ante un auditorio compuesto por alrededor de 500 empresarios y dirigentes políticos que siguieron el encuentro a través de distintas plataformas, Muchison apuntó a la necesidad de trabajar juntos “en soluciones de largo plazo” ya que durante el encuentro, “fuimos muy conscientes de que repartir comida no es una solución de largo plazo, pero entendimos que la emergencia lo requería”.

“Queremos que haya dialogo conducente a la confianza. En este sentido le agradecemos al presidente Alberto Fernández por habernos acompañado en la apertura del Coloquio y a los miembros del Gobierno y la oposición que también estuvieron presentes”, dijo el titular de IDEA.

En su discurso, Murchison sostuvo que los empresarios “debemos hacernos entender mejor, para que los prejuicios que la sociedad tiene de nosotros, no nuble lo que tenemos para aportar” en la reconstrucción del país. Apuntó a que la agenda de prioridades “sea cómo sacar al 56 % de jóvenes que viven en la pobreza”.

“Queremos que a la hora de legislar se consulte a todos los jugadores de la cancha y se ponga el bien común por arriba de intereses particulares”, sostuvo.

Al Estado le pidió “que se maneje con la máxima eficiencia posible, que la gestión estatal sea un orgullo nacional”.

En lo que respecta al sistema impositivo, comparó al país con “un edificio donde las expensas son más altas que los alquileres” y advirtió que “esta carga impositiva ha pasado a ser un freno al crecimiento”.

En otra parte de su discurso -sin referirse de manera explicita al mercado cambiario- sostuvo que los argentinos “queremos que el blue vuelva a ser solo un color” y que “entendamos que no hay trabajo sin inversión, son dos caras de la misma moneda; y que la inversión es hija de la confianza”.