Presidentes derrocados, presos o desplazados: la sombra persistente del poder económico en la historia democrática argentina (1916–2015) Por Lic. Faustino Duarte

Introducción

Desde la instauración del voto secreto, universal y obligatorio con la Ley Sáenz Peña, la Argentina ha transitado un zigzagueante camino entre la voluntad popular y las interrupciones autoritarias. Cada presidente que fue encarcelado, destituido o derrocado desde 1916 no cayó solo por debilidades propias, sino en contextos donde los poderes económicos actuaron como instigadores o cómplices activos de los golpes de Estado. Este ensayo propone una lectura histórica que reconoce en la oligarquía agroexportadora, el capital financiero, los medios de comunicación y los intereses extranjeros, un patrón constante de intervención para torcer la voluntad popular.

I. Yrigoyen (1930): el primer derrocado por el “orden económico”

El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 no fue solo obra de Uriburu y los sectores militares conservadores: fue impulsado por los grandes exportadores y el diario La Nación, que veían en la segunda presidencia de Yrigoyen una amenaza para sus intereses ante su política nacionalista del petróleo (creación de YPF), su redistribución social y su incipiente visión de autonomía económica. La crisis del 29 aceleró la conspiración: había que frenar el ascenso popular.

II. Castillo (1943): fin del régimen fraudulento

El golpe de 1943, aunque sin encarcelamientos, fue funcional al cierre de la “década infame”. Si bien la intervención militar fue crucial, la presión del pueblo trabajador y el desgaste del fraude conservador debilitaron el régimen protegido por la oligarquía. Paradójicamente, este golpe alumbró a Juan Perón.

III. Perón (1955): el capital contra la soberanía popular

La caída de Perón en 1955 fue el resultado de una alianza entre sectores militares, la Iglesia, los Estados Unidos, los grandes medios y la burguesía industrial “cipaya”. La nacionalización del Banco Central, los ferrocarriles, la reforma laboral, y el empoderamiento obrero eran intolerables para una clase dominante que había perdido el control. El bombardeo a Plaza de Mayo y la “Revolución Libertadora” inauguraron un ciclo de proscripciones y fusilamientos. La economía fue devuelta a manos privadas.

IV. Frondizi (1962): cuando se permite el voto pero no el peronismo

Frondizi fue víctima de su ambigüedad: permitió el regreso del voto peronista, pero no pudo contener la furia de los poderes fácticos. El capital financiero, los medios y el Ejército lo consideraban peligroso por intentar integrar al peronismo y promover el desarrollismo con capitales mixtos. El poder económico necesitaba previsibilidad, no reforma social.

V. Illia (1966): demasiado decente para el sistema

El doctor Illia no fue derrocado por una masa enfurecida, sino por una conjura elitista. La presión mediática (con tapa célebre de Primera Plana: “¿Y cuánto vale este presidente?”), las corporaciones y las fuerzas armadas lo acusaron de “inacción” mientras intentaba frenar los laboratorios internacionales y defender la ley de medicamentos. Fue reemplazado por un Onganía alineado con el modelo tecnocrático y empresarial.

VI. Isabel Perón (1976): el golpe económico y genocida

El golpe del 24 de marzo de 1976 fue la más brutal expresión del alineamiento entre las Fuerzas Armadas, la Sociedad Rural, la banca internacional y la prensa corporativa, para imponer un nuevo modelo económico excluyente. La deuda externa, la apertura irrestricta y la represión planificada sirvieron a la transformación de la Argentina en una sociedad desigual y dependiente. Isabel fue la excusa institucional; el objetivo era destruir al pueblo organizado.

VII. De la Rúa (2001): colapso del modelo neoliberal

Aunque no fue un golpe clásico, la crisis del 2001 marcó el agotamiento del experimento neoliberal iniciado en dictadura y perfeccionado en los 90. El FMI, la fuga de capitales, los bancos y la dolarización parcial del sistema financiero colapsaron sobre los sectores populares. De la Rúa cayó aislado, sostenido solo por Cavallo y la obediencia a los mercados. Su salida en helicóptero simbolizó el fin de una etapa. Hasta ahi tambien cabe recoerdar que todos los Presidentes que denunciaron o encarcelaron a los que estaban en ejercicio, salvo la excepcionde DeLa Rua, fueron tambien luego encaarcelados, la mayoria enla Isla Martin Garcia, lugar donde tambien estuvo Peron, antes del 17 de Octubre de 1945

VIII. Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015)

El nuevo rostro del poder económico: el lawfare

Cristina no fue derrocada pero si será encarcelada, y enfrentó la nueva forma de disciplinamiento político: la guerra judicial (lawfare). Desde la 125 con el campo, pasando por Papel Prensa, Clarín y el Poder Judicial, los sectores económicos concentrados atacaron su proyecto de autonomía nacional, reindustrialización, soberanía energética y justicia social. El “Partido Judicial”, los fondos buitre y la presión mediática global se activaron para desprestigiarla y bloquear cualquier continuidad del modelo distributivo.

Conclusión

La historia argentina muestra que ningún golpe de Estado fue “espontáneo” o puramente militar. Siempre existió detrás una arquitectura del poder económico que, al verse amenazada, activó mecanismos de presión, sabotaje o reemplazo institucional. Hoy, estas fuerzas ya no necesitan tanques: cuentan con tribunales aliados, monopolios mediáticos y estrategias globales de desinformación.

La defensa del orden democrático no se reduce al voto: implica desenmascarar a los verdaderos poderes permanentes que no se someten a elecciones pero condicionan todos los gobiernos populares. La historia es clara: cuando el pueblo empieza a empoderarse, los poderosos activan su maquinaria de reacción.En esta como esta cobra vigencia la ya celebre frase de Thomas Jefferson; «Cuando la arbitrariedad se convierte en ley, la rebelión se convierte en un deber».

Lic. Faustino Duarte