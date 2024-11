Presión de gobernadores para que haya Presupuesto 2025

La gobernabilidad depende más de la oposición, que tampoco le suelta la mano a un Gobierno que se desvela por traspasar los límites que le imponen su condición minoritaria. Hoy eso se llama conseguir que Diputados no trate nunca el dictamen que restringe las facultades del Ejecutivo para gobernar por DNU.

También que el Senado postergue hasta la eternidad el rechazo al DNU 846/24, que faculta al Gobierno a un canje simplificado de deuda, sin las condiciones que le impone la ley de Administración Financiera, que obliga a hacer buenos negocios -algo discutible para un gobierno que cree que el mejor negocio es destruir la administración-. En esto sigue el consejo de Federico Sturzenegger: «Hay que empobrecer a los grupos de interés para ganarles la pelea».

En vilo por esas dos cuestiones, los tuneleros del Gobierno ponen sobre la mesa mecanismos de protección. Uno es juguetear con la amenaza de frustrar la aprobación de un presupuesto 2025, y seguir administrando partidas mediante facultades excepcionales sin ningún control del Congreso.

Los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio debatieron con los bloques amigables de Diputados. Los convocó Rogelio Frigerio a un zoom el viernes al caer el sol, para reclamar a esas bancadas que no se les ocurra presentar un dictamen propio de presupuesto que confronte con el Gobierno.

Les pidieron que haya una convergencia de posiciones con el proyecto enviado al Congreso, de manera de que, con presupuesto aprobado, aun con disidencias, las provincias recuperen su capacidad recaudatoria.

De esa forma pueden dejar de depender de la gracia del Ejecutivo, que les ha cortado fondos establecidos por ley (que eran coparticipables o tenían asignación específica) y se queda con la diferencia. Del lado de los diputados estaban Cristian Ritondo y Luciano Laspina (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

La síntesis de esa propuesta, que los gobernadores no están muy entusiasmados que se formalice como dictamen, enumera el ajuste de gastos para 2025 con un recorte de 0,67% del PBI. Con eso bastaría para mejorar jubilaciones, fondear universidades y deja hasta un remanente del 0,02% del PBI siempre cumpliendo la regla fiscal. Para este bloque, el nuevo presupuesto debe establecer un orden de prelación en el recorte de gastos, que:

1) Proteja la baja de impuestos empezando con las retenciones.

2) Limite los superpoderes del Ejecutivo para gastar.

3) Rechace el DNU 846/24 de canje de deuda, y proponga que «no aumente el valor presente de la deuda; en cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso».

4) Se reasignen a las provincias los fondos del impuesto a los combustibles que hoy les retienen.

5) Se repartan los ATN retenidos.

6) Se repongan los recortes a universidades y jubilaciones.

7) Se envíen los fondos retenidos a las cajas provinciales de jubilaciones, etc.

En suma, un programa económico que los gobernadores prefieren hoy que se negocie en una convergencia de objetivos y que no se convierta en un pretexto para que el Gobierno prorrogue por las suyas el presupuesto de Sergio Massa de 2023.

Jueces: ya hubo una purga

La otra oferta de negociación del Gobierno para asegurarse gobernabilidad es el envío al Senado, dominado por el peronismo, de la lista de 150 candidatos a magistrados, para comenzar una mega negociación de cargos que interesan a gobernadores, intendentes y punteros. De ese arbitraje espera obtener seguridades de comprensión y tolerancia ante la debilidad de cada paso que da.