Hace ya más de dos años que saqué un préstamo de 6 mil pesos de Anses y todavía me siguen descontando. Eran solo 24 cuotas las que me debían descontaron pero ya van por 30. Hice el reclamo peor no me lo toman. Espero que todo ese dinero que me están descontando de más, me sea devuelto. A mi hermana le ocurrió lo mismo y nadie da respuestas.