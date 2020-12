Presupuesto 2021: “El estado provincial proyecta una inflación del 29%”, sostuvo Ramírez

Compartir

Linkedin Print

En el piso de Exprés en Radio, el diputado provincial y presidente del PRO-Formosa, Enrique Ramírez habló del proyecto del presupuesto provincial 2021 que será tratado en los próximos días en Legislatura. Dijo en este sentido que el mismo es el resultado del presupuesto nacional donde a diferencia de años anteriores no se prevé el precio del dólar porque “nadie sabe qué va a pasar al respecto”. En cuanto a la inflación expuso que “el Estado provincial proyecta una inflación del 29%”.

“Nosotros ya tuvimos acceso al expediente para interiorizarnos y estudiarlo pormenorizadamente. Se trata de la ley madre, es la ley donde dice cuántas viviendas se van a hacer, si se van a hacer, qué presupuesto tendrá la provincia para educación y un montón de cosas más”, comenzó explicando el legislador.

“Es la ley madre, que hace mover toda la estructura gubernamental por eso para nosotros es fundamental estudiarla de manera pormenorizada”, aseveró.

Seguidamente, en cuanto a lo que pudo ver asintió que sobresalen unas cuantas cuestiones como ser “la dependencia que todavía tiene nuestra provincia de los fondos de coparticipación y demás”. “Nosotros consideramos que nuestra provincia no es muy distinta al resto de las del norte argentino, si en cuanto a la creación de fondos genuinos”, indicó.

Asimismo, expuso Ramírez que “el socorro a la actividad privada ante el crítico momento que estamos viviendo no está, hoy no hay un auxilio para este sector”.

Criticó entonces que el Gobierno provincial no se hizo presente en “absolutamente nada” para asistir al sector privado.

Y recordó: “nosotros en distintas oportunidades hemos pedido que se prorrogue el pago de ingresos brutos, que no se le cobre a los comerciantes, a las pymes, emprendedores que tiene Formosa, a los productores, trabajadores independientes, etc, pedimos que no se le cobre la luz; pero ni siquiera esa atención tuvo el gobierno provincial por quienes emprenden, con su propio riesgo y bajo su propio esfuerzo invierten, pagan ingresos brutos, servicios y además generan puestos de trabajo, a esa gente no se le atendió”.

A continuación, añadió que les preocupa mucho que en el Presupuesto tampoco se vea esto “principalmente teniendo un dato muy claro y significativo que sucedió hace unos meses atrás, cuando el presidente de la Nación le sacó más de un punto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si nos hace eso a nosotros nos destroza porque es muchísimo dinero. A nosotros nos gustaría que el Estado Provincial se haga presente y esté con todas aquellas personas que quieran emprender, esforzarse, que quieran con su propio medio generar puestos de trabajo porque esa es la única forma de generar riquezas”.

Por otro lado, volviendo al presupuesto confió que el provincial es la consecuencia del nacional y que “el Gobierno no sabe qué va a pasar con el dólar por eso hoy no previó lo que va a pasar, está todo dolarizado y no saben qué puede pasar”.

Inflación

“El estado provincial proyecta una inflación del 29% pero eso no significa mucho, ya que si miramos que en el año 2019 la provincia de Formosa dio un aumento del 42% -el mayor del gobierno de Insfrán- y tuvimos una inflación cercana a ese porcentaje. Este año el aumento quedó muy atrás de la inflación, y se van a seguir recibiendo fondos, el Gobernador tendria que dar un incremento acorde”, finalizó Ramírez.

Compartir

Linkedin Print