Presupuesto 2022: Fernando Carbajal dijo que «no vamos a acompañar un proyecto que se basa sobre un relato»

Compartir

Linkedin Print

Fernando Carbajal, diputado nacional por Formosa de Juntos por el Cambio, asistió a la presentación que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, del Presupuesto 2022 en comisiones y opinó: “Tiene inconsistencia en los datos y no dan explicaciones frente a los numerosos cuestionamientos que se le han formulado”.

En diálogo con Al Fin y Al Cabo, el legislador opositor agregó: “Lo que más me preocupa es que este tema debería discutirse como se hace en cualquier país democrático y civilizado, con muchos meses de anticipación, no en tres días queriéndolo aprobar a las apuradas”.

“Uno está dispuesto a trabajar a destajo cuando hay un tema de urgencia, pero no hay nada más previsible que el presupuesto. Se sabe durante todo el año e inclusive está previsto en la Ley de Administración Financiera cuales son los momentos y etapas de discusión. El gobierno incumplió con esto y en tres días nos obliga a una discusión que resulta absolutamente superficial porque no hay posibilidad de abarcar la enorme complejidad de temas”, señaló.

¿La oposición dará quórum?

Por otro lado, al ser consultado si la oposición dará quórum en la Cámara Baja, Carbajal reveló que aún lo están discutiendo internamente.

De todas maneras, adelantó: “Somos sumamente responsables y no queremos obstruir la labor de gobierno por lo cual vamos a estar en el recinto dando debate. Lo que está claro es que no vamos a acompañar un proyecto que se basa sobre un relato y un conjunto de datos que no resisten el menor tipo de análisis técnico”.

Compartir

Linkedin Print