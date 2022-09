Presupuesto 2023: la oposición advirtió que no habrá «tratamiento exprés»

Compartir

Linkedin Print

Así lo adelantó el diputado Mario Negri, quien advirtió que se debe repetir lo ocurrido en 2022. Este martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó a los jefes de los bloques para organizar el debate parlamentario.

La oposición salió a marcarle la cancha al oficialismo y advirtió que el Presupuesto 2023 “no tendrá un tratamiento exprés”. Así lo dejó en claro este domingo el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien además aseguró que no quiere que se repita la experiencia del 2022, donde la discusión no se realizó y no hubo aprobación del proyecto.

En ese sentido, el referente de JxC salió al cruce y le dejó un mensaje al oficialismo para que disponga los medios para que el proyecto de Presupuesto 2023 se pueda analizar con tiempo. «No hay ninguna posibilidad de una aprobación exprés», afirmó Mario Negri, al recordar la experiencia de diciembre último.

El jefe del bloque de la UCR en Diputados insistió en que «no hay ninguna posibilidad de que se apruebe en 24 horas», por lo que reclamó que el oficialismo se tome el tiempo necesario para analizar el proyecto y dar la discusión necesaria..

El mayor punto de divergencia que muestra la oposición es la estimación del nivel de inflación, que se ubica en el 60 por ciento para todo el año próximo cuando las consultoras y analistas privados prevén una del 90 por ciento.

Cómo la inflación del presupuesto es un promedio anual, si al iniciar el año el IPC viaja al 90 por ciento, en el final del año debería bajar a menos del 30 por ciento para que el anual sea el que propone el ministro de Economía, Sergio Massa.

Presupuesto 2023: que pasará

en Diputados esta semana

El próximo martes, la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó a los jefes de los bloques para organizar el debate parlamentario. En esa línea, Negri afirmó que si bien «el principio general es facilitar el presupuesto», aclaró que «tiene que ser sincero y mostrar la realidad».

Señaló que el último proyecto que presentó el exministro de Economía, Martín Guzmán, era «invotable», Negri consideró que «siempre es mejor uno votado que uno no votado», porque a su criterio la prórroga por decreto deja mayor margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

Compartir

Linkedin Print