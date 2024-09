Presupuesto: gobernadores buscan acuerdos

En la previa al inicio del debate formal del Presupuesto 2025, gobernadores de distintos colores políticos buscan puntos en común para presionar con mayor peso al Gobierno. Los reclamos se concentran principalmente en las promesas de fondos y obras incumplidas, la revisión de asignaciones específicas y otras problemáticas ajenas al texto que se suman a la mesa de negociación, como la falta de distribución de las ATN y el acceso al crédito bloqueado.

“No pretendemos que nos den nada por encima de la ley pero tampoco nada por debajo de la ley. No corresponde que hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, pero Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe”, sentenció días atrás Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

En esa premisa están subidos todos los mandatarios, tanto del ex Juntos por el Cambio (radicales y del PRO) como los de los partidos provinciales más dialoguistas y del opositor PJ.

Se refieren principalmente a las deudas de las cajas previsionales – reclamos ya judicializados en muchos casos- pero también otros acuerdos firmados, como las transferencias de obras que estaban frenadas. Fueron cedidas a las provincias, hubo anuncio y foto, pero el trámite está frenado.

Se trata de obras necesarias que tenían que reiniciarse y hay muchas demoras. Si no tenés ductos o no tenés rutas internacionales no podés crecer ni sacar producción del país para exportar”, sentencia un legislador opositor que va a capitanear la discusión presupuestaria por la UCR. Otro punto clave tiene que ver con los impuestos que tienen asignaciones específicas. Se cobran para destinar lo recaudado a financiar un programa o actividad punutal.

El ejemplo más claro que los mandatarios tienen en mente tiene que ver con el del subsidio al transporte que el Ejecutivo recortó.

“Duele que no te den mas plata para Transporte. Sí. Pero si deja de haber subsidio al transporte entonces no podés seguir cobrando el impuesto a los combustibles líquidos”, señala un legislador que va a capitanear la discusión presupuestaria en la UCR.

La lógica que van a plantear es que si esa afectación se termina, que el tributo vuelva a la masa coparticipable.

Una discusión que no pasa directamente por los números de las planillas pero que los gobernadores van a sumar a la mesa de negociación tiene que ver con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se conforman con un porcentaje de impuestos coparticipables y el gobierno los retacea. Están pensados para emergencias o desequilibrios financieros, pero el Ejecutivo tiene más del 90 % acumulado.

También hay reclamos porque el gobierno nacional tiene bloqueado el mercado de acceso al crédito. Muchas provincias se quejan por eso.

Otros puntos de discusión clave

La proyección de inflación es otro punto que será discutido. Los más opositores como dialoguistas consideran que es imposible. “Más allá de lo absurdo que suena que de acá a fin de año la inflación mensual sea 1,2% y durante 2025 sea de 1,4%, hay otros números que no tienen coherencia interna”, declaró Itai Hagman, de Unión por la Patria.

También hay reparos a que en el presupuesto se faculta al jefe de Gabinete a realizar reestructuraciones presupuestarias y administrar la deuda pública, incluyendo operaciones en los mercados financiero. Varios bloques hablan de ponerle un control parlamentario a esa posibilidad.

La eliminación de la movilidad automática de las asignaciones familiares también es un punto de crítica que atraviesa a todos los sectores políticos. Lo señalaron desde la UCR y desde UP.