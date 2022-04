Compartir

Linkedin Print

La recuperación económica de 2021 se consolidará este año con un crecimiento previsto del 4%, lo que representará el segundo año consecutivo de expansión del PBI desde 2011, según un informe oficial realizado por el Indec y el Ministerio de Trabajo.

«Para 2022 se espera un crecimiento en torno al 4%, lo que significaría el segundo año consecutivo de crecimiento, lo que no pasaba desde 2011», destaca el trabajo al que tuvo acceso Télam.

El informe repasa las mejoras que se produjeron en las principales variables de la economía durante el año pasado, período que registró una «recuperación más rápida que la prevista».

«Durante 2021 se observó una mejora notoria en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desocupación bajó a 7% de la población económicamente activa (PEA), la menor desde 2015», indica el trabajo.

En cuanto a inversión y consumo, se indica que «la inversión productiva fue el componente de la demanda que más creció (33% respecto a 2020 y 16% respecto a 2019), en tanto que el consumo privado ya se encuentra 2% por encima de los niveles de fines de 2019».

Este proceso de crecimiento se da en un contexto de convergencia de las principales variables macroeconómicas: el 2021 fue el segundo año consecutivo con superávit de la cuenta corriente, mientras que el déficit primario pasó de 6,4% en 2020 a 3% en 2021.

En estos dos años uno de los ejes centrales de la política económica «ha sido la gestión y negociación de la deuda pública, que el año pasado se redujo al 80% del PIB, luego del máximo de 103%».

Respecto de la evolución del comercio exterior, se recuerda que el año pasado «las exportaciones de bienes crecieron 42% respecto al 2020 y 20% respecto al 2019».

«Con US$ 77.935 millones de exportaciones, el 2021 fue el tercer mejor año de la historia, sólo superado por 2011 y 2012», señala el trabajo.

Tras reconocer que la desigualdad, la pobreza y la indigencia son problemas que la pandemia agudizó, el informe destaca que «la pobreza bajó a 37,3% de la población, casi 5 puntos porcentuales menos que la observada en el segundo semestre de 2020».

«Sabemos que la aceleración inflacionaria de las últimas semanas tiene un impacto sensible en los ingresos de los más humildes, por eso la política económica tiene como prioridad la estabilización de precios», expresa el documento.

Por último, se remarca que «los salarios reales se encuentran transitando un proceso de recuperación gradual, con una suba real del 3% durante el 2021».

Compartir

Linkedin Print