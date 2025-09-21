Prevención en el río Paraguay: la Prefectura Formosa emite recomendaciones para bañistas y navegantes

Con la llegada de las altas temperaturas y el inicio de la temporada estival, la Prefectura Naval Argentina —a través de su sede en Formosa— emitió una serie de recomendaciones destinadas a garantizar la seguridad de bañistas y navegantes que se acerquen al río Paraguay. La iniciativa responde también al actual contexto de bajante del cauce, fenómeno que incrementa los riesgos para quienes realizan actividades recreativas en zonas no habilitadas.

Desde la fuerza advirtieron sobre el peligro que representa ingresar al río en sectores no controlados, especialmente en la margen derecha del Paraguay, donde se ha detectado la presencia de personas que intentan refrescarse sin considerar las condiciones del lugar. Según explicaron, la bajante ha provocado el retroceso de las aguas hacia el canal de navegación, una zona de mayor profundidad y riesgo.

“La recomendación principal es evitar ingresar al río en lugares que no cuenten con habilitación municipal”, señalaron desde la Prefectura. En los sectores habilitados, las condiciones han sido previamente verificadas y se cuenta con presencia de guardavidas capacitados para actuar ante emergencias.

Asimismo, el personal de Prefectura realiza patrullajes preventivos y tareas de concientización en la ribera, instando a los ciudadanos a abandonar sectores no seguros y respetar las indicaciones de seguridad. “La intervención es persuasiva, buscando prevenir tragedias en un contexto donde las condiciones del río no son aptas para el baño en muchas áreas”, indicaron.

La Prefectura también recordó que ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a través de los canales habilitados: por Radio VHF en los canales 12 o 16 del Servicio Móvil Marítimo, al número gratuito de emergencias náuticas “106”, o bien al teléfono fijo (03704) 430811.