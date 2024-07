Previa de Juegos Olímpicos: caída ante Italia por 3-0 en el primer amistoso en Florencia

La Selección Argentina cayó ante Italia en sets corrridos con parciales de 25-22, 25-23 y 25-18. Bruno Lima y Nicolás Zerba fueron los máximos anotadores argentinos con 9 puntos cada uno.

Argentina comenzó 5-0 arriba con buen contraataque gracias a la defensa de todo el equipo, pero con el correr del set Italia se acercó a uno en el 12-11 para igualar en 13. El combinado nacional se recuperó y sacó tres de diferencia en el 18-15. Italia se acercó a uno pero Argentina llegó a la recta final por 20-18. Al final del set el seleccionado italiano se hizo fuerte y cerró el set por 25-22.

El segundo set comenzó parejo en el rendimiento de ambos equipos y Argentina sacó dos de diferencia en el 11-9. Con el correr del parcial Italia mejoró en el juego y se adelantó en la recta final por 22-21 para cerrar 25-23 con un ace de Yuri Romanó.

El tercer set siguió con la misma tendencia, comenzó parejo pero Italia sacó tres de diferencia en el 10-7. El conjunto local no dio respiro y aumentó la diferencia a cinco en el 18-13 para llegar a la recta final por 20-14. Finalmente con un bloqueo de Lavia a Jan Martínez la selección local se quedó con el parcial y el partido por 25-18.

Este jueves 18 de julio volverán a enfrentarse desde las 16 hs (hora argentina) en Bologna.

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (9) Jan Martínez (8) Luciano Vicentín (2) Agustín Loser (8), Nicolás Zerba (9) Líberos: Santiago Danani y Facundo Conte

Ingresaron: Ezequiel Palacios (5), Pablo Kukartsev (5). DT: Marcelo Méndez

Comenzaron los

Nacionales Sub 14

y Sub 18 en San Juan

Este martes comenzó el Campeonato Nacional Sub 14 y Sub 18 en San Juan en una verdadera fiesta de vóley que se extenderá hasta el próximo sábado con 13 canchas, 19 federaciones representadas y más de 230 partidos en total.

Por la mañana fueron arribando las delegaciones y se realizó la tradicional acreditación y reunión técnica, ambas actividades en el imponente estadio de UPCN. Desde las 16 horas comenzó a disputarse el torneo propiamente dicho tanto en Sub 14 como en Sub 18 y, más tarde, fue turno de la apertura.

El acto de inauguración se realizó en el Velódromo, un estadio impresionante que también es escenario de juego, y allí estuvieron presentes las autoridades provinciales, también de la Federación sanjuanina y FeVA. Candelaria Herrera, de Las Panteras, fue quien llevó la Bandera Nacional junto a los demás deportistas destacados de la provincia.

Sub 18 masculino

Zona 1: San Juan, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Catamarca

Zona 2: Santa Fe, Bs As, Chubut, Misiones, Chaco, Mendoza

Zona 3: Entre Ríos, Metro, Río Negro, Corrientes, Salta, Tucumán

*Sub 18 femenino

Zona 1: San Juan, La Pampa, Corrientes, Chaco, Mendoza

Zona 2: Santa Fe, Río Negro, Chubut, Tucumán, Jujuy

Zona 3: Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Formosa

Zona 4: Bs As, Metro, Salta, Misiones

*Sub 14 masculino

Zona 1: San Juan, Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta

Zona 2: Metro, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Catamarca, Chubut

Zona 3: Santa Fe, Bs, As, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Entre Ríos

Sub 14 femenino

Zona 1: San Juan, Mendoza, Bs As, La Pampa, Misiones

Zona 2: Santa Fe, Chubut, Jujuy, Catamarca, Río Negro

Zona 3: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja

Zona 4: Metro, Córdoba, Salta, Corrientes