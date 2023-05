Primer gobierno democrático: Blas Hoyos tildó de falaz columna de opinión de Pedro Morales

El exdiputado constituyente, (mandato cumplido), Blas Hoyos salió al cruce de una columna de opinión publicada por el profesor Pedro Morales en la que se aseguraba que el 25 de mayo se cumplían 50 años de la asunción del primer gobierno democrático en la provincia de Formosa.

Hoyos, comenzó diciendo: “el 25 de mayo pasado el Profesor Pedro Morales publicó una columna de opinión afirmando que se cumplían 50 años de la asunción del primer gobierno democrático en la provincia de Formosa que asumiera el 25 de mayo de 1973 encabezado por la fórmula Antenor Gauna y Ausberto Ortiz como gobernador y vicegobernador respectivamente en forma simultánea con Cámpora/ Solano Lima en la nación, coyuntura política que abre paso a la etapa más oscura del país ,pues implicó la llegada al poder del estado nacional y provincial de Montoneros, Ligas Agrarias, la Nefasta Triple A, que terminaron en hechos trágicos y dolorosos como el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 una reivindicación y reconocimiento que todavía hoy siguen esperando nuestros heroicos soldados y sus familiares y que culminará con el sangriento golpe de estado de 1976”.

Y continuó “en una sesgada malintencionada distorsión de la historia el profesor Morales ignora y entierra los gobiernos democráticos y constitucionales ejercidos por en 1958 por el doctor Luis Gutnisky y en el año 1963 Alberto Montoya electos democráticamente por el voto popular, con total vigencia de la Constitución Nacional, Provincial y respetando el sistema electoral vigente”.

En el año 1958, el general Juan Domingo Perón firmó un acuerdo electoral con la UCRI y se integró a un frente que llevó como Pte. de la Nación a Arturo Frondizi y en la provincia consagró la fórmula Gutnisky/ Emilio Tomas (conocido militante peronista) que se impuso con el 59 % de los votos y en 1963 el general Perón no pudo acordar ninguna estrategia electoral y mandó a votar en Blanco, no obstante el PJ se presentó como Partido Popular en muchos distritos, en el caso de Formosa la dirigencia local del PJ fue uno de las pocas que respetó la voluntad de su referente pero así y todo la población no le fue favorable pues la fórmula Montoya/Villaggi se impuso por un 39 % y los votos en blanco rozaron valores históricos con un magro 11 %, indicó.

“En esta elección se consagró a nivel Presidencial el Dr.Arturo Humberto Illía, derrocado en uno de los más injustificados y absurdos golpes de estado encabezado por el gral. Onganía con el decidido apoyo de su camarada el Gral J.D Perón con la activa y protagónica participación del jefe de las 62 organizaciones peronistas y la CGT el “Lobo” A. Timoteo Vandor, lo más paradójico fue que fue justamente Illía quien les levantó la proscripción al peronismo”, continuó contando.

Indicó además que “esta es la realidad, esta es la verdadera historia objetivamente sin manipulación y con datos concretos y me cuesta creer que un profesor de historia, que fue Ministro de educación de la provincia, se pueda equivocar en tan obvios detalles. Pero esto es parte del relato con que el Peronismo pretende instalar la idea de que todo comenzó cuando ellos llegaron, de nada existió ni ocurrió, si ellos no participaron, por eso han reemplazado la fundación de la ciudad de Formosa que es el verdadero hecho épico e histórico , por la aburrida provincialización que simplemente fue un acto casi administrativo”.

“Claro, es difícil para el relato peronista explicar que la ciudad y la provincia fueron fundadas por un Radical de paladar negro como el coronel Jorge Luis Fontana o que en el viejo vapor “El Resguardo” que transportó desde Villa Occidental hasta la Vuelta Fermosa a los verdaderos pioneros y legítimos fundadores en aquella heroica epopeya, eran radicales, socialistas o anarquistas pero no había peronistas , por una razón muy obvia…el peronismo aún no había sido creado por su supremo hacedor. Ese mismo día 25 de mayo próximo pasado, también pudimos asistir azorados a la apropiación desconsiderada que el kirchnerismo hizo de una fecha patria tan cara al sentimiento de TODOS los argentinos como es el 25 de mayo de 1810, donde nadie habló de lo que nuestros próceres hicieron por liberar nuestros territorios y declarar su libertad sentando las bases de esta gran nación, se copó la plaza de mayo solo para recordar a Néstor y rendir culto a Cristina Fernández que también expresa otra falacia histórica cuando se “autopercibe como proscripta”, cuando en realidad es una condenada en primera instancia que no tiene ningún impedimento para ser candidata”, se explayó. .

“Un viejo refrán dice, podrás falsear los datos y hasta la realidad de la historia …lo que no lograrás nunca es evitar el impacto de sus efectos y consecuencias, y eso es lo que vá a ocurrir en las próximas elecciones, ya falta poco”, puntualizó.

Relacionado