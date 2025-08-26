Primer Streaming de JUFEJUS en el «XII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Judicial»

La presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del país (Ju.Fe.Jus.), Emilia María Valle, anunció la realización del primer “streaming” de la institución, que tendrá lugar mañana, miércoles 27 de agosto, a las 10 horas. La iniciativa se enmarca en el “XII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Judicial” y busca abrir un espacio de análisis sobre los nuevos desafíos de la comunicación en el ámbito judicial.

La apertura contará con la participación de Ariel Gustavo Coll, ministro coordinador del Foro de Prensa y Comunicación Institucional, y de Santiago Otamendi, secretario de Relaciones Institucionales de la Junta Federal. Ambos referentes serán entrevistados por Florencia Abramzon, directora de la revista Quorum.

El eje central del encuentro será reflexionar acerca de cómo los cambios en los hábitos informativos y el comportamiento de las audiencias influyen en la comunicación judicial, un aspecto cada vez más determinante en la construcción de confianza y credibilidad hacia el Poder Judicial.

Entre los temas que se abordarán, se destacan el impacto de la Inteligencia Artificial, la proliferación de las “fake news”, la aceleración de la inmediatez informativa, la escasa durabilidad de las noticias y los desafíos que todo ello plantea para garantizar la transparencia y la efectividad en la comunicación judicial.

“Los alentamos a unirse a esta importante experiencia para nuestra Institución”, expresó la titular de Ju.Fe.Jus., Emilia María Valle, invitando a magistrados, comunicadores y público en general a participar de la transmisión en vivo.